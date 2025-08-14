Preocupación en Neuquén: buscan a tres niños y a su madre desde el 10 de agosto

La Policía de Neuquén emitió en las últimas horas una Alerta Nati por la desaparición de tres hermanitos, intensificando la búsqueda a través de redes sociales y medios de comunicación. Se trata de Derek Bautista, de 8 meses; Cielo Bautista, de 5 años; y Lucas Escobar, de 7 años. Los menores están con su madre, Marilyn Pamela Escobar, de 25 años, quien fue vista por última vez el 10 de agosto en el barrio Parque Industrial.

La denuncia fue radicada por familiares luego de que la mujer no regresara a su hogar. Cada minuto es clave para ubicar a los menores en buen estado. La madre es de tez trigueña, cabello castaño oscuro, ojos marrones y contextura delgada. No se sabe cómo iba vestida ni si cuenta con un teléfono celular.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas y la Comisaría 17. Los niños presentan características similares: Lucas es de tez blanca, cabello castaño y ojos marrones; Cielo también tiene tez blanca, cabello castaño oscuro y ojos marrones; mientras que el bebé Derek tiene cabello castaño claro y ojos marrones oscuros.

La Alerta Nati es un protocolo provincial creado tras la desaparición de Natalia Ciccioli en 1994 en San Martín de los Andes. La ley 2.705, promulgada en 2010, establece los procedimientos urgentes para la búsqueda de menores de 18 años que puedan estar en peligro. Incluye la difusión inmediata de la información en medios y redes, junto a un sonido distintivo que advierte a la audiencia sobre el caso.

Para que la alerta se active, la víctima debe ser menor de edad, estar en riesgo y existir información suficiente para iniciar la búsqueda. En este caso, la ciudadanía puede colaborar comunicándose con la Fiscalía de Delitos contra las Personas si cuenta con cualquier dato sobre el paradero de los menores y su madre.