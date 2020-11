COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Durante esta semana, vecinos de Km.17 comenzaron a ver movimientos extraños en la barriada y finalmente se percataron que una familia comenzó a instalar un alambrado para ocupar de manera ilegal un terreno. El hecho fue alertado rápidamente a la policía ya que quien estaba perpetrando el delito era una conocida y conflictiva familia: Los Nieves.

Es así que el miércoles cerca de las 9 de la mañana personal de la Secretaría de Tierras, de la Unión Vecinal y de la Subcomisaría de Palazzo se acercaron a la zona y procedieron a realizar el levantamiento del alambrado que habían utilizado para delimitar el terreno del que pretendían apoderarse. La situación está generando preocupación entre los vecinos porque en el último tiempo se están dando situaciones similares.

“Tenemos muchas usurpaciones, generalmente vienen los fines de semana pero, como tenemos un grupo directo con la Subcomisaría de Palazzo, los vecinos alertan ante cualquier situación y se actúa rápido”, sostuvo la Vecinalista de Km.17, Mariela Aguilar.

"Este mes que pasó tuvimos entre seis y siete intentos de usurpación. Sabemos que toda la ciudad está desbordada pero apenas los barrios empiezan a tener un poco de servicios comienzan los intentos de usurpación”, agregó en diálogo con Diario Crónica.

Respecto a este hecho en particular, Aguilar comentó que “no vi si eran los Nieves,

los vecinos lo dijeron, pero sean los Nieves o cualquier persona, nuestro deber es informar el intento de ocupación”.

"Lamentablemente mucha gente no sabe que Km.17 es zona de emprendimientos donde se trabaja con animales y forestación, entonces se confunden y cuando llegan se encuentran con servicios que no pueden pagar. Los proyectos para agua y luz cuestan 250 mil pesos entonces se enganchan para no pagar y terminan perjudicando a un sector para el que es indispensable contar con servicios”, finalizó.