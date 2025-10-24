La División de Búsqueda de Personas pide la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Héctor Omar Carrasco. El hombre de 30 años desapareció hace más de una semana en el barrio Máximo Abásolo, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Según se supo, el hombre fue visto por última vez cuando salió de su casa, el pasado jueves 16 de octubre. Sin embargo, nunca regresó, lo que generó preocupación de su familia y la posterior alerta ante los efectivos policiales. De esta manera, se inició un operativo para dar con su paradero.

De acuerdo a la información aportada, Carrasco mide aproximadamente 1,70 metros, pesa unos 70 kilos, tiene contextura delgada, tez morocha, ojos marrón oscuro y pelo negro, largo y lacio. Al momento de su desaparición vestía pantalón de jean, chomba azul, chaleco negro, gorra de lana azul y botines de seguridad marrón.

Cualquier información debe comunicarse inmediatamente al teléfono 297-4082600 de la División Búsqueda de Personas, a la comisaría más cercana o al 101. La colaboración ciudadana es clave para lograr que Carrasco vuelva a su hogar sano y salvo.

EL MISTERIO DE LA DESAPARICIÓN DE PEDRO KREDER Y JUANA MORALES

Se cumplen 13 días de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la intensa búsqueda continúa y no hay rastros de sus paraderos.

La pareja salió desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones con la intención de hacer un viaje breve por la Ruta N°1. En tanto, fueron vistos por última vez el pasado sábado 11 de octubre.

Sin embargo, desde ese momento no se volvieron a tener noticias de ellos. El paso de los días: el viernes 17 de octubre se dio el hallazgo del vehículo en una zona inhóspita (a 70 kilómetros de Caleta Córdova) y la falta total de pistas aumentan la incertidumbre.

En tanto, ambas familias mantienen todas las esperanzas de encontrarlos, en un caso que mantiene en vilo no solo a la provincia, sino a todo el país.

La última imagen registrada de su camioneta modelo 2014 fue captada ese sábado 11, cerca de las 09:50 horas, por una cámara de seguridad en el barrio Caleta Córdova.

EL OPERATIVO DE BÚSQUEDA

En cuanto al operativo de búsqueda, que cuenta con la participación de más de 100 personas, se utilizan vehículos, cuatriciclos y perros rastreadores para optimizar las tareas.

También participan personal de Protección Civil de la provincia, canes y efectivos de Esquel, bomberos de Trelew, bomberos voluntarios de Comodoro Rivadavia, fuerzas policiales y agentes de la Policía Federal.

