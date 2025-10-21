El misterio por el paradero de Alexis Ezequiel Acosta angustia a su familia y moviliza a las fuerzas de seguridad de Santa Cruz. El hombre, de 41 años y oriundo de Río Gallegos, salió de la ciudad patagónica rumbo a la ciudad de Punta Alta, en Buenos Aires, el 31 de septiembre con un plan de viaje breve, donde debía regresar a principios de octubre. Sin embargo, nunca regresó y su rastro se perdió por completo.

Los días pasan y la incertidumbre crece. La última vez que su familia tuvo noticias fue el 11 de octubre, cuando mantuvieron una comunicación que hoy parece lejana. Desde entonces, hay un silencio absoluto que preocupa.

Su caso fue incorporado al Sistema de Registro de Personas Extraviadas de Santa Cruz (SIRPEX) y las autoridades insisten en que cualquier dato puede ser clave.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL HOMBRE DESAPARECIDO

Con el objetivo de facilitar la búsqueda, la Policía de Santa Cruz difundió detalles precisos sobre sus características físicas. Acosta es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene el cabello castaño con canas, ojos marrones y una barba que forma parte de su aspecto habitual. También presenta un lunar en el lado izquierdo de su rostro.

Un dato que podría resultar fundamental es la presencia de tatuajes visibles. En su brazo izquierdo lleva grabada la frase "Comando Infante de Marina", y en la mano derecha tiene tatuada una serpiente. Ambos podrían servir para su identificación en caso de ser visto por la población.

CÓMO COLABORAR CON LA BÚSQUEDA

La Policía solicita la colaboración de la población y que, ante cualquier dato, por mínimo que sea, se comuniquen de inmediato al 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.

El paso de los días sin novedades solo aumenta la angustia de sus familiares y amigos. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando y mantienen activa la búsqueda. Cualquier gesto de ayuda cuenta, y cada dato puede ser el que permita encontrar a Alexis y poner fin a la incertidumbre.

BUSCAN A UNA MUJER DE 52 AÑOS QUE ESTÁ DESAPARECIDA HACE CASI 6 MESES

Otro caso de desaparición que mantiene en alerta a la ciudad de Río Gallegos es la desaparición de Lorena Cristina Bustos, una vecina de 52 años, quien fue vista por última vez el pasado 27 de abril. Desde entonces, su familia no volvió a tener noticias y la policía la busca intensamente.

Bustos se ausentó de su domicilio sin dejar señales claras de adónde iba. Desde entonces, se desconoce su ubicación y el paso del tiempo sin novedades solo incrementa la preocupación de su entorno. Su caso ya fue incorporado a los registros oficiales de personas desaparecidas en la provincia de Santa Cruz.

Según informaron fuentes policiales, Lorena es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros y tiene la tez blanca. Lleva el cabello rubio y sus ojos son de un tono marrón medio oscuro. Un dato que podría resultar clave para identificarla es que no posee dentadura y, además, presenta dedos quebrados en sus manos.

Respecto a la vestimenta que podría estar usando, se estima que llevaba puesta una campera inflable negra sin capucha, calzas negras o con diseño de cuadros blancos y negros, y zapatillas deportivas, que podrían ser negras marca Nike o blancas marca DC con bordes negros.

Las autoridades solicitan a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a ubicar a Lorena Bustos, se comuniquen de inmediato con el 911 o se acerquen a la comisaría más cercana

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR