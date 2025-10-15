La ola de violencia que golpea a Comodoro en las últimas horas parece no tener fin. La camioneta en la que se habrían movilizado los acusados de atacar a tiros la oficina judicial fue incendiada este martes por la noche, cuando estaba estacionada frente a la Comisaría 1.ª de la ciudad.

Imágenes obtenidas por ADNSUR muestran a la parte delantera de la camioneta blanca consumida por las llamas, a metros de una estación de servicio y de una reconocido supermercado.

Según informaron fuentes judiciales, la balacera ocurrió este martes por la mañana, alrededor de las 8, en la esquina de Portugal y Samper López, antes de iniciarse la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves.

Tiros, persecución y nueve detenidos: el dato clave tras la balacera contra la oficina judicial en Comodoro

En ese momento, personas que se movilizaban en una camioneta tipo utilitario descendieron del vehículo y cuatro de ellas efectuaron disparos contra el acceso a la sala de audiencias.

Posteriormente, luego de las averiguaciones preliminares, fueron detenidos en la intersección de las calles Mitre e Yrigoyen. Se secuestraron cuatro armas de fuego de grueso calibre.

Las sospechas están centradas en que fueron a atacar a familiares de Matías Nieves, cuya audiencia preliminar por su homicidio estaba comenzando en ese horario. Los fiscales a cargo de la investigación son Andrea Rubio y Cristian Olazábal, fiscal jefe.

EL HOMICIDIO DE MATÍAS NIEVES EN EL BARRIO JORGE NEWBERY

El iernes 24 de enero por la mañana, Matías Nieves fue asesinado a balazos sobre la calle Pasaje San Antonio al 800 casi Avenida Rivadavia, en el barrio Jorge Newbery, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

Según detallaron fuentes policiales, Nieves se encontraba caminando por la zona cuando fue interceptado por al menos un joven que le disparó en múltiples ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. Las autoridades fueron alertadas sobre el hecho y rápidamente se hicieron presentes en el sitio para acordonar la zona y recolectar las primeras evidencias.

Durante esa misma noche, el sospechoso del crimen, identificado como Agustín Vera, de 21 años, fue detenido en la estación de servicio de Garayalde. Previamente, el personal policial se había presentado por tareas de investigación en el domicilio ubicado sobre la calle Tadeo Blas al 2.000, en el kilómetro 14, lugar donde habían visto ingresar al joven indicado como presunto autor del crimen.

Precisamente cerca de las 21 horas, aproximadamente, los oficiales observaron una camioneta Toyota Hilux, color blanca, que se acercó a las proximidades de la vivienda. Desde el mismo predio, salió otro vehículo "tipo pickup" marca Chevrolet. Este último se aproximó al primer vehículo mencionado, deteniendo su marcha.

Acto seguido, desde el vehículo Chevrolet bajó el joven acusado de matar a uno de los integrantes de la familia Nieves, y se subió a la parte posterior de la camioneta Toyota, color blanca.

Noticia en desarrollo