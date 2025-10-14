En una noche que sorprendió por su violencia, un hombre resultó gravemente herido al ser prendido fuego por un conocido con quien había estado compartiendo bebidas alcohólicas durante el día en Comodoro Rivadavia.

El dramático episodio ocurrió aproximadamente a las 23:20 del pasado lunes y fue rápidamente controlado gracias a la intervención policial y la oportuna asistencia de transeúntes.

COMPARTIÓ BEBIDAS CON SU AMIGO, ESPERÓ A QUE SE DURMIERA Y LO PRENDIÓ FUEGO

Según relató este martes por la mañana el jefe de la Seccional Tercera, Tomás Vásquez, el hecho llegó a conocimiento del personal policial a través del Centro de Monitoreo Urbano, que alertó sobre la presencia de un hombre envuelto en llamas en la vía pública.

“Al llegar la comitiva al lugar, se verificó que el hombre ya había sido asistido por ocasionales transeúntes, quienes lograron sofocar las llamas, lo que permitió evitar un daño aún mayor”, explicó Vásquez.

El hombre agredido logró identificar a su agresor, un compañero con quien había pasado toda la tarde consumiendo alcohol y circulando por la zona. “En determinado momento, cuando la víctima se había acostado a dormir, el agresor le prendió fuego ”, detalló el funcionario.

A pesar del dolor provocado por las quemaduras, el herido se encuentra fuera de peligro y ya está internado en el hospital regional, en la unidad destinada a pacientes con quemaduras.

LO DETUVIERON A MENOS DE DOS CUADRAS

La respuesta policial fue inmediata: se montó un operativo cerrojo con búsqueda en la zona. A unos 150 metros del lugar donde ocurrió el ataque, los oficiales lograron detener al presunto autor del hecho. “Esta persona se encontraba bajo los efectos evidentes del consumo de alcohol, junto con la víctima”, añadió Vásquez.

Durante el procedimiento, se secuestraron botellas con líquido inflamable, presumiblemente utilizado para provocar el incendio, además de otros objetos que podrían resultar clave para esclarecer el caso. El agresor fue puesto a disposición de la justicia para las investigaciones correspondientes.

Sobre la condición social de los involucrados, el jefe policial señaló que no se puede afirmar con certeza que estén en situación de calle, pero sí que “son personas que eventualmente andan por la ruta limpiando vidrios, pidiendo dinero en semáforos y consumiendo alcohol”. Este contexto de vulnerabilidad puede haber sido un detonante adicional para que se desencadenara este lamentable suceso.

PROBLEMAS REITERADOS CON “TRAPITOS” Y SU PRESENCIA EN LAS CALLES DE COMODORO

Respecto a las quejas recurrentes de vecinos y automovilistas por la presencia de personas que frecuentan las vías públicas en busca de dinero, comúnmente denominados “trapitos”, la policía mantiene un trabajo constante para controlar la situación. “Cuando la ciudadanía o un conductor nos reporta la presencia de estos sujetos, inmediatamente concurrimos y procedemos a desalojarlos”, afirmó Vásquez.

Estas intervenciones forman parte de un esfuerzo policial más amplio para mantener el orden en las calles y evitar que comportamientos de riesgo se repitan. Sin embargo, el fenómeno social detrás es complejo y refleja una problemática más amplia de inclusión social, consumo y precariedad que afecta a sectores vulnerables en la ciudad.

Por el momento, la víctima se encuentra estable y fuera de peligro, recibiendo los cuidados necesarios en el hospital regional. En tanto, el agresor está a disposición de la fiscalía de turno, que continuará con la investigación y decidirá las medidas jurídicas pertinentes.