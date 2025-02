La espera desesperada, y en el caso del asesinato de Catalina Gutiérrez, la paciencia de su familia se agota. El juicio contra Néstor Alejandro Aguilar Soto, imputado por homicidio agravado, fue suspendido por una pericia que recomendó su internación en un centro de psicoasistencia. “Lo único que están haciendo es ganar tiempo para evitar la cadena perpetua”, denunció el padre de la víctima.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 11° Nominación de Córdoba, con jurados populares, había fijado cinco audiencias para los días 27 y 28 de febrero, y 5, 6 y 7 de marzo de 2025. Sin embargo, una evaluación interdisciplinaria responsables que Aguilar Soto no está en condiciones de afrontar el juicio, por lo que se ordenó su estabilización psiquiátrica antes de continuar con el proceso.

"No mato ni un gato": el acusado de querer matar a su pareja en la Patagonia rompió el silencio

El crimen de Catalina Gutiérrez, estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba , conmocionó a la provincia. El imputado enfrenta cargos de homicidio calificado por alevosía y violencia de género, lo que conlleva la pena máxima.

El dolor y la impotencia de la familia

La decisión judicial desató la indignación de la familia Gutiérrez. Marcelo, el padre de la víctima, se estalló en furia en declaraciones a Cadena 3: “Esto es un circo. La defensa solo busca que se lo declare inimputable”.

Con visible angustia, cuestionó la equidad de la justicia: “¿Qué pasa si yo digo que me tiro del cuarto piso si no empieza el juicio? ¿Qué derechos tengo yo como víctima?”, expresó. Para él, el proceso está diseñado para proteger a los acusados ​​y no para hacer justicia.

Juicio por el crimen de Crettón: la joven embarazada usada como chofer el día del asesinato complicó a los acusados

El juicio fue reprogramado para el 27 de febrero, pero la incertidumbre sigue latente. “¿Y si la próxima semana dice que le duele la cabeza? No se hace el juicio”, advirtió Marcelo Gutiérrez.