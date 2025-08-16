Por un pozo: un joven despistó con su moto en plena Ruta 3 y fue trasladado al hospital

Un accidente de tránsito ocurrido este sábado a las 6:15 horas en la Avenida del Libertador (frente al Corralón Municipal) volvió a poner en evidencia el peligroso estado de la Ruta 3, específicamente en ese tramo de Km. 3. Dos jóvenes resultaron ilesos, pero el siniestro dejó daños materiales en la motocicleta y renovó las críticas por la falta de mantenimiento vial.

Según el parte policial de la Seccional General Mosconi, el conductor de 20 años y su acompañante de 28 circulaban en una Motomel 125 cc (de norte a sur) cuando pasaron por encima de un pozo, lo que provocó la rotura de la cubierta trasera y el posterior despiste.

La moto quedó apoyada sobre el guardabarros con daños visibles: cubierta desinflada, espejos retrovisores y faro delantero rotos, manubrio torcido, tablero de velocidades y guardabarros afectados.

La ambulancia 107 del Hospital Regional, a cargo del Dr. Alfredo Strubier, examinó a los jóvenes y descartó lesiones graves, aunque fueron trasladados para controles adicionales.

"El conductor admitió no portar documentación al momento del accidente", detalló el informe policial, a cargo del Cabo Primero Mario Aranda y el Oficial Ayudante Daniel Rojas.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar para labrar las actuaciones correspondientes.

Reclamos por el estado de la ruta

El incidente reavivó las quejas de vecinos y automovilistas sobre los numerosos pozos en la Avenida del Libertador (Ruta 3), un tramo clave para el tránsito en Comodoro.

"Es un peligro constante. Ya son varios los accidentes por este mismo problema", señaló un vecino del barrio.