Un año antes de cometer el doble femicidio que conmocionó a Córdoba, Pablo Laurta había completado un trámite judicial para eliminar el apellido de su padre. En su presentación, el acusado sostuvo que durante su infancia sufrió maltrato psicológico y físico, argumento que la Justicia aceptó en marzo de 2024, cuando le permitió pasar oficialmente de llamarse Pablo Daniel Rodríguez Laurta a Pablo Daniel Laurta.

El dato, revelado por el diario La Voz en una investigación de la periodista Virginia Digón, agrega un nuevo capítulo a la historia del hombre que fundó la organización “Varones Unidos por una Masculinidad Positiva”, hoy detenido por el asesinato de Luna Giardina (26) y su madre, Zoraida Mariel Zamudio (49).

El trámite judicial, iniciado en agosto de 2022, se basó en su testimonio sobre una relación familiar quebrada. “Los recuerdos que tiene de su padre son sumamente negativos, recuerdos que incluyen maltrato tanto psicológico como físico”, indica el fallo. Laurta afirmaba haber cortado contacto con su padre, Luis Edinson Rodríguez, al cumplir los 18 años.

Lo más estremecedor del expediente es que entre los testigos que declararon a su favor estaban sus futuras víctimas. En aquella audiencia, Luna confirmó que siempre lo conoció como Pablo Laurta y que él le había contado que no usaba su apellido paterno “por la mala relación con su padre”, según publica NA.

Sin embargo, la versión del acusado fue desmentida por su madre, Estrella Laurta, quien aseguró que su hijo “tuvo una infancia entre algodones” y que su exmarido “era un hombre tranquilo, un padre presente, que no gritaba”. Según relató, cuando su exmarido leyó los argumentos del juicio “casi tuvo un infarto porque no podía creer lo que estaba leyendo”.

En su presentación ante la Justicia, Laurta también explicó que su ONG tenía como fin “ayudar a jóvenes sin figura paterna positiva”, un discurso que reforzaba su supuesto pasado traumático. La paradoja es que, apenas un año después de obtener la autorización para cambiar su apellido, terminó convirtiéndose en el autor de uno de los crímenes más brutales de los últimos tiempos en Córdoba.