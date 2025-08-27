La investigación por el doble homicidio de dos jóvenes en Cutral Co avanza con nuevos elementos. Los peritajes forenses confirmaron que Junior Riquelme, de 16 años, y Nicolás Piovesan, de 18, fueron asesinados en un ataque a quemarropa durante la madrugada del martes en el barrio Nehuen Che. En las últimas horas se logró la detención de un sospechoso y el secuestro del vehículo que habría sido utilizado en el hecho.

El crimen ocurrió alrededor de las 2 de la mañana del martes, en la intersección de las calles Rosembrock y Agrimensor Baka. Testimonios y registros de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia. Un Volkswagen Gol Trend negro con vidrios polarizados circuló varias veces por la cuadra hasta que sus ocupantes abrieron fuego contra los jóvenes, que se encontraban en la vía pública.

La magnitud del ataque quedó reflejada en la escena: se contabilizaron al menos 20 vainas servidas, lo que evidencia la cantidad de disparos efectuados.

Resultados de las autopsias

El martes por la tarde se realizaron las autopsias en Neuquén capital y, este miércoles, se conocieron los resultados preliminares.

Junior Riquelme recibió tres disparos por la espalda. Uno de los proyectiles atravesó pulmones, diafragma y corazón, lo que le provocó la muerte inmediata.

Nicolás Piovesan tenía dos heridas de bala, una de ellas en el cuello, con orificio de salida. La lesión vascular ocasionada resultó letal.

En ninguno de los cuerpos se detectaron signos de haber disparado armas de fuego. Ambos estaban desarmados al momento del ataque.

Avance de la investigación

La fiscal Gabriela Macaya y el fiscal jefe Gastón Liotard coordinaron allanamientos en los barrios Nehuen Che y Zani, donde se logró ubicar el vehículo que habría sido utilizado en el crimen. Además, se concretó la detención de un hombre sospechado de haber participado en el doble homicidio.

Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de Neuquén y del Ministerio Público Fiscal, que continúan recolectando pruebas para determinar el grado de responsabilidad del detenido y la posible participación de otras personas.