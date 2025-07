Durante la mañana de este lunes 28 de julio, un incidente vial tuvo lugar en la Ruta Nacional N° 3, a pocos kilómetros al sur del ejido urbano de Puerto San Julián. El hecho ocurrió cerca de las 9 horas y tuvo como involucrada a una camioneta Toyota Hilux que volcó y quedó apoyada sobre su techo al costado de la calzada.

En el lugar se encontraban dos ocupantes, un hombre y una mujer, quienes lograron salir por sus propios medios del vehículo volcado. Aunque no presentaban lesiones visibles, recibieron asistencia preventiva por parte del personal sanitario.

Según el testimonio del conductor, la causa del accidente fue la presencia de escarcha sobre el asfalto, lo que le hizo perder el control del rodado, un factor de riesgo constante en esta época invernal en las rutas de la provincia de Santa Cruz.

La intervención contó con la presencia de una dotación del Cuartel 3° de Bomberos de Puerto San Julián, que trabajó en el lugar para asegurar la escena. Además, colaboraron efectivos de la División Comisaría Segunda junto con profesionales de salud arribados en ambulancia para brindar la asistencia necesaria, detalló el Diario Nuevo Día.

Este accidente vuelve a poner en evidencia los peligros que presentan las condiciones climáticas y el estado del pavimento en rutas santacruceñas durante el invierno, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando la escarcha puede ser un grave riesgo para quienes transitan la zona.

En estas épocas de clima invernal, el pronóstico puede variar en poco tiempo, y los caminos se vuelven dificultosos. En diálogo con ADNSUR, Gabriel Murphy, instructor de manejo remarcó que “lo primero y más importante es estar preparado para ese tipo de condiciones” y eso implica tener elementos para sobrellevar un camino de nieve.

Planificar -remarcó- “también implica tener un análisis del estado de las rutas, de las condiciones climáticas que puedan ir variando”. “Hoy tenemos acceso a la información bastante inmediata y bien actualizada, hay distintos organismos como distintas fuentes de información muy precisas y eso hay que tenerlo muy presente”, destacó.

Además, es importante contar con elementos de abrigo, y mantener el combustible siempre completo.

Linternas. “En invierno hay días muy cortos de luz natural, entonces así yo crea que planifique el tiempo para solamente manejarme de día, me demoré un par de horas más y me toca la noche completa y tengo que cambiar un neumático sin ninguna visión, sin ninguna posibilidad de ver bien puede ser complicadísimo con una tarea totalmente simple”, remarcó.

Hay mucho mito -reconoció Murphy- generalmente “se dice que arriba del hielo no hay que tocar el freno, por ejemplo, en realidad no es cierto”.

En ese sentido, desarrolló “el freno se puede tocar, la clave está en la precisión con la que lo hacemos. No es tan simple, por eso se requiere cierta experiencia, poder ser capaces de tocar el freno con suavidad, acompañando el control del vehículo. Para esto también es fundamental elegir el cambio adecuado, hay un mal hábito bastante instalado en nosotros -en general- de apurarnos a poner cambios rápidamente”.

“Tenemos que tratar de llevar el vehículo con un poquito más arriba en las vueltas que habitualmente estamos acostumbrados, no apurarnos a tirar cambios. Eso que va a hacer que, solamente con el acelerador yo pueda controlar la atracción al suelo. Yo acelero y el vehículo me responde a la aceleración, pero si yo desacelero inmediatamente el vehículo empieza a retenerse, a controlar la velocidad, eso va a ser que yo use menos el freno, que lo use acompañando lo que el vehículo está haciendo”.