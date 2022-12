Por abuso sexual, procesaron a un reconocido actor de El Marginal

Jorge Emanuel García, conocido por interpretar a Arnold en la popular serie argentina "El Marginal", fue procesado por cuatro acusaciones de abuso sexual con acceso carnal a su ex pareja, quien lo denunció en 2018. La resolución la tomó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19.

Según indicaron fuentes juiciales, la resolución, firmada el viernes pasado, fue consecuencia de la denuncia radicada por su ex pareja, en donde relata los hechos y acusa al actor de haber abusado sexualmente de ella mediante violencia y con acceso carnal en cuatro ocasiones, entre los meses de abril y agosto de 2018.

“Yo no entendía muy bien lo que sucedía en ese momento. Tomé conciencia de esto el año pasado. Me acuerdo de irme con un sabor amargo, con una sensación horrible, pero en ese momento no pensaba que había sido abusada”, señala la denunciante con respecto al primero de los hechos.

La mujer contó ante la Justicia que como la modalidad del vínculo sexual solía ser la misma, no pudo interpretar la gravedad en ese momento. “En mi cabeza eso no era tan grave. Interpreté que estaba mal lo que estaba pasando, pero no tenía conciencia de que estaba siendo abusada. Hablando con diversas personas en las que yo confío, me di cuenta de que fue un abuso sexual; yo no lo reconocía como tal”, declaró.

La Justicia solicitó estudios médicos y psicológicos y se sustentó en el testimonio de la psicóloga de la víctima, quien reflejó que la mujer sufría “muchísimo malestar en cuanto al trato que recibió cuando eran pareja. Ella lo que me comenta es que no fue respetada en cuanto a sus deseos, a lo que quería de la relación y en la sexualidad, que él fue pasando por alto sus derechos, decisiones y su deseo”. “Lo único que te puedo decir es que se vio forzada a tener relaciones sexuales displacenteras”, agregó.

Por otro lado, el actor de la serie “El Marginal” negó en su indagatoria todos los hechos y, entre otras cuestiones, argumentó que en esos meses del 2018 estaba recuperándose de una operación del tendón de Aquiles.

Por último, la resolución confirmó, por aplicación del artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación, la libertad provisoria de García, por no considerar que exista riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, dado que el actor “se encuentra debidamente identificado, y compareció ante la citación efectuada por el Tribunal, en tanto que además constituyó domicilio junto con el de su defensa”.