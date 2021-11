Tras la presencia en las rutas y calles de distintas ciudades de Chubut, el Consejo de Bienestar Policial fue convocado en la noche del miércoles por la cúpula de la Policía en Rawson. El Gobierno presentó una propuesta salarial que fue rechazada por los trabajadores policiales, en el marco del reclamo del reclamo por mejoras salariales.

Claudio López, referente, confirmó este jueves que el sector policial rechazó el acta acuerdo propuesta, sin embargo la Jefatura de Policía si la aceptó: "Ya estaba firmada el acta acuerdo y nosotros no estamos de acuerdo. Ya Rawson, Madryn y Trelew pidieron la retención", dijo. "Si hay desventaja nadie lo va a querer aceptar", agregó.

Y señaló que "A las 10 nos reunimos en la Jefatura. Vamos a tratar de modificar el acta", en tanto, a esa misma hora en Comodoro Rivadavia comenzará a concentrar el sector policial en la plaza de la Escuela N°83 para movilizarse por las calles de la ciudad, acompañados de familiares, pero no habrá retención de servicios.

Se endurece el reclamo policial en Chubut y evalúan retención de servicios

Si bien en Trelew la vigilia que se mantenía desde la noche del miércoles fue levantada a la espera del encuentro de las 10 de la mañana, López confirmó que “hay Unidades Regionales que han tomado otras medidas. Creíamos que íbamos a acordar todos juntos".

Comodoro: robaron caños de un yacimiento pero los atraparon cuando escapaban en una camioneta

López aclaró que "la retención implica sólo asistir a cuestiones de urgencia, pero hay que dejar en claro que ésta situación no la llevamos nosotros. Acá hay una familia que sufre y se nos pone como que somos culpables, ellos son culpables".

"SE TRABAJÓ NORMAL"

Por su parte, el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez aclaró que "hoy se lo informé al señor gobernador. Se trabajó normalmente en todos los lugares, se hicieron los relevos y estamos trabajando también en la jefatura. Quiero transmitir tranquilidad la ciudadanía y al personal policial, que se dedique a trabaja, que no hubo retención de servicios en ningún punto de la provincia".

Y afirmó que "Los estamos esperando acá en la jefatura para hacer llegar al ministro, esta propuesta que ya anticiparon que van a acercar. A los de la zona los convocamos a la jefatura de policía, ellos hicieron un análisis de esto y entendemos que, por estas horas, van a acercar alguna contrapropuesta o corrección en el marco de una negociación".

Incendiaron un auto alquilado cerca de un yacimiento petrolero

Finalmente, acerca de posibles medidas, manifestó a Radio Chubut que "Yo no aconsejo que se lleven adelante las retenciones. No es que lo digo como una amenaza, sino que no lo aconsejo porque no es conveniente. En otras oportunidades donde se han realizado ha habido consecuencias para los trabajadores".