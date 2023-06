Este martes, se llevó a cabo la segunda jornada del juicio contra el imputado Matías Schierlo, dirigente de ATECh (Asociación de Trabajadores del Estado). El hombre está imputado por los incendios ocurridos el 18 y 19 de septiembre de 2019 en la Legislatura provincial y la Casa de Gobierno. La audiencia contó con el testimonio de policías que estuvieron los días de los incidentes.

En el debate participa el juez Fabio Monti; la investigación y proceso de persecución penal está a cargo de la fiscal general Florencia Gómez, junto al procurador de fiscalía Leonardo Cheuquemán.

Por su parte, el defensor de Schierloh es Javier Romero y como querellante del Estado provincial, estuvo el abogado Martín Castro.

EL HECHO

En la noche del pasado 19 de septiembre de 2019, tras una manifestación de docentes de ATECh se produjeron daños e incendios en la Legislatura de Chubut. De esta manera, Matías Schierloh quedó imputado.

Este lunes inicia el juicio contra otro miembro de ATECh por los incendios en la Legislatura y Casa de Gobierno

LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS

La jornada contó con el primer testimonio de la oficial Rocío Redondo, quien recordó ese hecho y señaló que, junto a otros efectivos, estuvieron en el lugar en condiciones de inferioridad numérica ante los manifestantes.

Además, hizo hincapié en las agresiones recibidas, el intento de ingreso al edificio y la retirada del lugar, tras el humo y el fuego encendido con cubiertas y pallets de madera.

“Fue frustrante no poder ayudar a mis compañeros, el fuego era tan fuerte que afectaba a los mismos manifestantes. Luego nos fuimos a la Comisaría, porque los manifestantes se dirigieron a nuestra dependencia. Nos encerramos en la Comisaría y vimos como siguieron hacia la Casa de Gobierno. Vimos como rompieron el vallado del ingreso por la parte posterior. Rompieron los vidrios y quemaron la puerta dos. Eran muchos manifestantes y el fuego era muy grande. Intervino el GEOP y luego los bomberos, a la vez que algunos compañeros, cerca de la una de la mañana, debieron ser trasladados al Hospital. Fue una situación de mucha violencia. Tuve mucho miedo, fue una situación horrible”, señaló.

El terrible incendio en Legislatura y el antecedente de la condena a un sindicalista por atentar contra un edificio público

Por su parte, Daniel Flores, chofer del patrullero en la comisaría de Rawson, explicó el comienzo de los incidentes y los daños ocasionados. Asimismo, señaló la rotura de vidrios en la puerta principal de la Legislatura provincial.

Por otro lado, Adán Figueroa, detalló que al día siguiente y durante la madrugada, realizó una inspección ocular, luego de ser contenido el fuego. Allí, indicó que la Cooperativa cortó la energía y la manifestación se dispersó.

Luego, realizó un acta sobre los daños ocurridos en el edificio. Sin embargo, remarcó que debido al hollín y al humo en el lugar su tarea se vio dificultada.

En tanto, los policías Laura Martínez, Érica Muñoz, Martín Lema y Pamela Morales, mencionaron que el lugar quedó muy afectado por el fuego.

En 30 días será el juicio para los cinco detenidos por una usurpación en Chubut

Además, el ambiente se encontraba tóxico, lo que dificultó llevar adelante las pericias. No obstante, aclararon que labraron actas de trabajo para poder realizar informes descriptivos de la situación, junto a imágenes de los daños ocasionados.

Cabe aclarar que esos informes fueron compartidos durante la audiencia.

Por último, declaró el comisario mayor, Marcelo Piñero, jefe del área de operaciones de la Policía. De esta manera, se refirió a la inferioridad numérica de la fuerza policial para contener a los manifestantes, al tratar de preservar la integridad del lugar y también la propia integridad física de los efectivos que estuvieron a su mando.

“Éramos apenas ocho policías y más de cien manifestantes, ingresamos al edificio y sosteníamos las puertas para que no ingresen. Llovían las piedras contra los vidrios que a la vez estaban a punto de estallar, por el calor del fuego. Nos replegamos hacia adentro y el humo era tan intenso que no se podía respirar. Pedimos apoyo de más policías, pero cuando llegaron fue más conveniente que no ingresaran. El mal menor fue el de replegarnos”, señaló Piñero.