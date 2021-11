Policías de Comodoro se movilizan este lunes para reclamar soluciones salariales

En Comodoro, al igual que ocurrió en Puerto Madryn, empezaron a entregarles a los policías bolsones de comida ante la angustiante situación por la que están pasando y la falta de respuestas al pedido de recomposición salarial por parte del Gobierno, que además les sigue adeudando la cláusula gatillo que había sido comprometida en marzo de 2019.

Cansados de no tener actualizaciones en los haberes y tras una profunda crisis en donde todos los empleados estatales cobraban de manera escalonada, lo que les generó gran cantidad de deudas, muchos policías decidieron movilizarse mañana lunes.

Uno de los empleados policiales detalló a Crónica: “Esto no da para más. Los policías no cobramos los retroactivos que nos deben desde marzo de 2019 y no tuvimos ninguna recomposición. Con la inflación es imposible comprar alimentos, pagar alquiler y pagar servicios. Necesitamos que nos escuchen, que hagan algo porque no se puede seguir así”.

"La gente está buscando bolsas de alimentos porque ya no tiene qué comer. No puede ser que no tengamos un sueldo justo y acorde al trabajo que hacemos. No nos reconocen la labor que hacemos”, reclamó.