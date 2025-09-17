Un dramático hecho se registró la tarde del miércoles en el barrio Inta, en la ciudad de Trelew, cuando un niño de cuatro años convulsionó por un cuadro febril y dejó de reaccionar, generando momentos de gran desesperación en sus familiares y en el personal policial que llegó hasta la casa ante un pedido de ayuda.

Era cerca de las 16 horas cuando el Centro de Monitoreo dio aviso de que, en un domicilio, una mujer pedía auxilio. Rápidamente, hasta el lugar llegó un móvil de la Subcomisaría del barrio Inta con dos agentes de la Policía del Chubut.

Al llegar, se encontraron en la puerta de la vivienda con una joven que, de manera desesperada, solicitó ayuda, ya que su hijo de 4 años no reaccionaba tras haber sufrido dos convulsiones.

El niño fue hallado recostado en un sillón sin reaccionar y con muy poco pulso. Entonces, los policías decidieron trasladar al menor y a su madre al hospital de manera urgente, atento a que convocar a una ambulancia demandaría más tiempo del que la emergencia requería en ese momento.

De esta manera, se subieron rápidamente al patrullero y emprendieron camino hacia el hospital. Allí, el niño fue ingresado inmediatamente a la guardia y, posteriormente, al sector de pediatría, según detallaron fuentes policiales.

El menor fue estabilizado en el lugar por personal médico, que informó que las convulsiones se dieron en medio de un pico de fiebre, sumado a que el menor sufre de epilepsia, lo que le generó tres convulsiones continuas, por lo que debió ser internado para suministrarle suero y así bajar su fiebre.

La madre del menor, cerca de las 22 horas, se comunicó con el destacamento para informar que su hijo había pasado a la sala de observaciones y se encontraba fuera de peligro, próximo a ser dado de alta.

Los efectivos que participaron del traslado, permitiendo que en el hospital le salvaran la vida, fueron el sargento primero Néstor Cárdenas y el cabo Egidio Castillo, ambos destacados en la Subcomisaría del barrio Inta.

Qué hacer durante una crisis convulsiva febril

🔹 Mantener la calma (una vez iniciada la crisis convulsiva, ya no se puede detener).

🔹 Despejar el área alrededor del paciente de aquellos objetos que pudieran lastimarlo.

🔹 No colocar nada entre los dientes.

🔹 Voltear la cabeza de la persona hacia un lado o, mejor, girar todo su cuerpo hacia un lado.

🔹 Buscar ayuda inmediata si la crisis convulsiva dura más de 15 minutos.