El Día Internacional de la Mujer (8M) generó distintas repercusiones en el marco del paro nacional y movilizaciones en todo el país. La postura más polémica fue la de la periodista, Viviana Canosa, quien mandó a las mujeres "verdes", en referencia a las integrantes del movimiento feminista, a bañarse y a trabajar.

Pero en Chubut también la polémica se dio en las redes sociales, con posiciones a favor y en contra. Uno de los comentarios que tomó relevancia fue la publicación de un vecino chubutense, que se identificó como policía de la provincia.

“Volvé Hitler, hacela mucho más”, escribió en una publicación realizada el 9 de marzo, un día después del Día de la Mujer,

Y afirmó: “Perdón gente... Pero a mi me enseñaron que la mujer es mujer y el hombre es hombre.. Que dios es grande y no hay que ir contra la naturaleza... Y no tengo la culpa que la falopa le queme la cabeza a mucho y se crean dioses hipis de mierda... Perdón de nuevo... Por parásitos como ustedes sin neuronas estamos así.."

En la foto de perfil, se lo puede ver a caballo, y con el uniforme oficial, según indica Diario Jornada.

"Manga de choripaneros y me da bronca que inculquen a los chicos sus miserables vidas... dejen vivir lacras inservibles su rasa no tiene que reproducir...”, agregó causando gran revuelo entre los usuarios de Twitter y que le contestaron la tan inapropiada utilización de la figura de un genocida.