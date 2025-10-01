Cristina, una proteccionista de animales de Comodoro Rivadavia, vivió un episodio violento al intentar ayudar a un perro callejero en mal estado, hecho que desencadenó un fuerte conflicto con una vecina del barrio, Valeria, quien aportó su versión este miércoles por la mañana, reavivando la controversia y generando una profunda discusión.

UN RESCATE QUE TERMINÓ EN VIOLENCIA EXTREMA

En diálogo con ADNSUR, Cristina relató que días atrás encontró a un perro callejero claramente desprotegido, por lo que decidió brindarle comida, agua y buscar para él un lugar de tránsito seguro donde pudiera estar resguardado. En ese contexto, llamó la atención en la zona al constatar que la puerta y el portón de la casa de una mujer estaban abiertos, lo cual permitía que el perro saliera sin protección a la calle.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

"Le dije que estaba buscando tránsito para él", comentó Cristina, quien hasta entonces mantenía una buena relación con la vecina, amiga de otra persona conocida en el barrio. Sin embargo, la respuesta que recibió fue tajante y hostil: la mujer empezó a insultarla y reprocharle la presencia de tantos perros en la zona. "Yo misma tengo perros rescatados en mi casa y jamás había vivido una reacción así", afirmó la proteccionista.

La situación escaló rápidamente. Según Cristina, la vecina la empujó contra un paredón y le aplicó una violenta presión en el cuello que le impedía respirar. "Sentí que me estaba cerrando la garganta, sentí que me iba a morir", expresó con temor y angustia.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

VALERIA ROMPIÓ EL SILENCIO Y CONTÓ SU VERSIÓN DE LOS HECHOS

Este miércoles por la mañana, Valeria decidió contar su verdad en el programa "Buen Día Comodoro" de Seta TV, generando un nuevo foco de debate en el barrio.

En primer lugar, aseguró que Cristina ingresó “a mi casa alrededor de las 6:30 o 7 de la mañana, y entró sin permiso. La puerta estaba abierta, estaban mi nena y la de la vecina dentro de mi casa, y yo había salido hacía un rato a limpiar el desastre que el perro callejero me había hecho en el patio, como defecar y tirar la basura”.

Posteriormente, Valeria contó que decidió salir porque su hijo le comunicó que el perro intentó morderlo: “El nene me dijo 'el perro me quiso morder', por eso salí a sacarlo”.

Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño

Cuando Cristina le consultó a ella, a su marido y a otro vecino si el perro era suyo, Valeria contestó: “Claramente nosotros no tenemos perros. Se notaba que el animal estaba en muy mal estado y era un perro verdaderamente callejero”.

Respecto a lo sucedido con el animal, Valeria agregó: “Ella me dijo que iba a dejar al perro en la casa de Liliana. Yo le respondí que no porque yo estaba cuidando a Liliana y que debería pedir permiso. Cristina me contestó que iba a dejar al perro allí hasta que consiga un refugio”.

La negativa de Valeria no se hizo esperar: “Le dije ‘no, no me lo dejes ahí porque recién te conté que quiso morder a mi hijo y ni siquiera te preocupaste por preguntar cómo estaba. Además, no es tu casa para dejarlo ahí sin permiso’”.

La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro

INTERCAMBIO DE INSULTOS Y LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA

Valeria relató que la discusión fue subiendo de tono con fuertes insultos de ambos lados: “Cuando entra a mi casa sin permiso, comenzamos a insultarnos. Le pedí que sacara al perro porque no era su casa. Ella alegó que como Liliana no tiene paredones, el perro podía quedarse allí, lo cual es una violación de propiedad privada”.

De igual forma, Valeria hizo un llamado a la responsabilidad: “Le dije que si el perro llegaba a morder a alguien, quien debía responder era Liliana y que Cristina no pidió permiso para dejarlo”.

“Lo que nos motiva es mantener Cabaña como un lugar que une generaciones”: Daniel Lee anunció la vuelta del pub

Además, relató que la discordia incluía reproches cruzados sobre la castración: “Cristina me dijo que pidiera una reunión con el intendente para una castración responsable, pero yo le di una respuesta directa, que no tenía por qué hacerlo porque el intendente no había dejado el perro en mi puerta, el problema era de ella”.

Sobre la respuesta agresiva y la violencia física, Valeria admitió la pelea y aseguró que ella “me empujó e intentó levantarme la mano, entonces yo la agarré del cuello. Eso sí, quiero aclarar que ese agarre no generó ningún daño, porque justo la agarré con el brazo que tengo lastimado, que todavía estoy recuperándome de una lesión anterior”. Apuñalaron a un joven en “Las 1008” de Comodoro y está internado en terapia intensiva

Por otro lado, negó que Cristina haya sufrido alguna marca peligrosa y adelantó que solicitará a la justicia un examen a fondo de ese supuesto daño.

LOS CONFLICTOS PREVIOS QUE TERMINARON DE ESTALLAR

La vecina implicada explicó que lleva varios años soportando tensiones con Cristina. “Cinco años que me la vengo fumando. Entiendo que no tiene una situación laboral sencilla, que sus padres la ayudan, que no es mala vecina, pero tiene esos 'problemitas' de pensar que porque ayuda a perros, los demás también están obligados a ayudar”, indicó.

Valeria también planteó una cuestión que vuelve a abrir el debate sobre la convivencia y la cantidad de perros en un hogar: “Una vez se cayó el portón donde ella tiene ocho perros, dos de ellos pitbull. Tengo un nene de seis años y no podemos estar encerrando a nuestros hijos todo el tiempo porque los perros se pelean y hay peligro. Ya se lo hemos dicho muchas veces”.

Rocío Moyano, la comodorense que quiere “armar quilombo” en Gran Hermano 2025

Asimismo, señaló que la protección animal no se reduce solo a alimentar y dar agua: “No creo que ella sea una verdadera proteccionista. Conozco a una exjefa que sí lo era, que levantaba la caca de los perros, limpiaba la basura, tenía un predio grande para cuidarlos bien. Eso es ser proteccionista. El otro, que nos instala los perros en el barrio y quiere que la comunidad se haga cargo, no me parece. No sé para qué tenés tantos perros si no te podés mantener vos", apuntó.

ACUSACIONES CRUZADAS, DENUNCIA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y ARREPENTIMIENTO

Valeria también mencionó otros conflictos que involucran a Cristina, incluso un episodio con un hombre al que la vecina acusó de violencia de género después de un altercado vinculado a los perros, revelando un clima general de tensión y episodios conflictivos en la zona.

Violencia extrema: atacaron a tiros una casa que había sido usurpada en Comodoro

Sobre las "proteccionistas", Valeria cuestionó su autoridad para imponer decisiones: “¿Es verdad que porque tengo un predio cerrado debo refugiar a perros solo porque una proteccionista me lo dice? ¿Pueden ellas entrar arbitrariamente a mi casa y decir que debo aceptar a esos perros o puedo elegir decir que no? Vivimos en democracia.”

Valeria admitió haber tardado un día en hacer la denuncia: “Pensaba en los papás de Cristina porque los conozco y no son mala gente", manifestó y confirmó que presentó la denuncia por la intrusión: “Cuando fui a hacer la denuncia, el policía me preguntó si quería decir que me había agredido. Respondí que sí, porque Cristina fue la primera en levantarme la mano y empujarme". Identificaron al hombre hallado sin vida en un barranco de Comodoro: cuál es la principal hipótesis

Respecto a la violencia, Valeria sostuvo que fue una respuesta a provocaciones y no tiene intención de disculparse: “Mi error fue contestarle, no debería haberme puesto a su nivel, pero ya me había sacado. Cuando te metés con mi hijo, esa es mi línea. Creo que cualquier madre estaría de acuerdo conmigo”. Por último, remató que no quiere restablecer la relación con Cristina.

Este caso reveló las complejidades y desafíos, además de exponer un choque entre derechos, responsabilidades y percepciones: el derecho a proteger y ayudar a los animales, frente al respeto por la propiedad privada, la seguridad y la tranquilidad familiar.

La reacción violenta es síntoma de la falta de espacios de diálogo efectivo y canales institucionales que puedan mediar conflictos antes de que escalen a episodios como este. Actualmente, ambas mujeres han presentado denuncias cruzadas y el caso está en manos de la justicia, que deberá evaluar testimonios, pruebas médicas y documentación adjunta para avanzar en el esclarecimiento.