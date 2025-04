Claudio Petris, presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut, se refirió a la polémica desatada tras el fallo judicial que ordenó a Seros a cubrir el costo de una cirugía estética de feminización de rostro y afirmó que los abogados de la obra social no apelaron la sentencia cuando era el momento de hacerlo.

"No se ejerció ninguna vía legal para revisar la decisión, los abogados no apelaron y entonces el fallo queda firme", dijo el representante de los jueces. “El fallo que obliga a cubrir una cirugía estética por cambio de género quedó firme tras no respetarse los plazos legales”, añadió, en diálogo con Actualidad 2.0.

Petris anticipó además que la Asociación de Magistrados saldrá a expresarse en rechazo a las advertencias del gobernador Torres, quien salió a cruzar duramente al juez Santiago Martín Huaiquil y anunció que el estado provincial lo denunciará.

Torres denunciará al juez que ordenó a Seros cubrir una cirugía estética de feminización

En referencia a las críticas efectuadas por Torres, Petri sostuvo: “Si los jueces tienen que votar como quiere el gobernador, no existiría separación de poderes en la provincia".

Con relación al mismo tema, Pétreas advirtió que “hay que tomarlo como una intromisión del poder político en el poder judicial”, en referencia a la advertencia del gobernador Torres de denunciar al juez por su fallo, que complica las finanzas de la obra social SEROS.

“Si los abogados de la obra social no siguieron las vías para revisar la medida, no se puede ahora responsabilizar al juez -dijo Petris-. Si no, solamente habría un solo poder en la provincia, que sería el Ejecutivo", remarcó el presidente de la Asociación de Magistrados.