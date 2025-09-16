El juez federal de Roca, Hugo Horacio Greca, fue alcanzado por una medida cautelar que le impide intervenir en audiencias en las que participe la coordinadora de la Defensa Federal de Río Negro y Neuquén, Celia Delgado, luego de que se viralizara un video en el que se lo observa maltratándola en el marco de una audiencia judicial.

La decisión fue adoptada por la jueza federal civil de Neuquén, Carolina Pandolfi, quien estableció una restricción por 30 días. La medida fue notificada a Greca, a la Cámara Federal de Apelaciones con jurisdicción en Río Negro y Neuquén, a la Cámara Nacional de Casación Penal y a la Oficina Judicial, encargada de organizar las audiencias.

El trámite se inició tras una denuncia presentada el sábado en el juzgado de Pandolfi, en el marco de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Con ello se abrió un proceso contencioso administrativo que incluirá la recepción de pruebas documentales y testimoniales.

El episodio en la audiencia

El conflicto que originó la medida se produjo cuando Delgado solicitó un cuarto intermedio de cinco minutos para asesorar a un imputado. El juez Greca se lo negó y, en medio de un intercambio, descalificó los argumentos de la defensora con frases como: “¿Le di la palabra?” o “No le entiendo el vocabulario”.

La tensión escaló cuando el magistrado la amenazó con expulsarla de la audiencia e incluso abandonó la sala por 18 minutos, dejando su silla vacía mientras la grabación continuaba. Al regresar, advirtió que pediría custodia personal, aludiendo a una supuesta agresión física.

Denuncias previas y contexto

El episodio se suma a otros antecedentes que involucran al juez Greca. Fue denunciado en el Consejo de la Magistratura de la Nación por la secretaria de su juzgado por acoso laboral y violencia contra las mujeres. Además, enfrenta denuncias por abuso de autoridad presentadas por los padres del soldado Pablo Córdoba, asesinado en Zapala.

Actualmente, Greca se encuentra en campaña para aspirar a un cargo en la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, lo que le otorga aún más visibilidad al caso.

La Cámara de Roca deberá resolver en los próximos días qué magistrado continuará con el trámite del proceso iniciado por Pandolfi, aunque se estima que será la misma jueza quien avance con la instrucción.