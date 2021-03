PUERTO MADRYN (ADNSUR) - Una perra murió de un disparo durante un allanamiento realizado en Puerto Madryn, en el marco de la investigación por el robo a una distribuidora. El dueño aseguró , que la perra no atacó y pese a ello fue ultimada por el grupo de fuerzas especiales. Marcelo Silva, jefe de la policía, explicó por qué tuvieron que dispararle al animal.

Naum Erik Hughes, vecino de Puerto Madryn, fue protagonista de un allanamiento en su casa este fin de semana, donde uno de sus perros fue ultimado de un disparo: “A esto es lo que se dedica el sr Massoni a matar animales porque en el allanamiento que me hicieron no dio positivo como ellos dicen acá en mí vivienda. No se ha encontrado nada y mi perra no era mala, era juguetona ni siquiera los encaro para que le disparen como si nada”, cuestionó junto a una serie de fotos en su cuenta de Facebook.

La denuncia pública del vecino de Puerto Madryn.

La situación generó una polémica, y al respecto Marcelo Silva, jefe área brigadas especiales, indicó que el grupo está conformado por integrantes de la fuerza “altamente entrenados por estas tareas de allanamientos de alta peligrosidad”. Y afirmó que suele suceder que se encuentren en los procedimientos con “ un perro potencialmente peligroso, con mordida muy fuerte y capacidad física resistente”.

Y detalló que el sábado a las 07:30 horas el grupo se preparó para entrar en el domicilio por una causa de robo a distribuidora muy conocida en Puerto Madryn. "El grupo entra al domicilio, previo a llegar a la puerta de acceso es atacado por dos perros de raza pitbull, uno de tamaño grande y otro tamaño pequeño”, precisó en diálogo con Cadena Tiempo.

“Se hace un disparo intimidatorio , uno retrocede, mientras que el segundo se abalanza de forma violenta contra un integrante del grupo y le efectúa un disparo de fuego que le produce la muerte”, afirmó tras indicar que posteriormente ingresó la Brigada de Investigaciones que procedió a realizar el secuestro de elementos para la causa.

En este marco , el jefe policial reconoció que han intentado utilizar otro tipo de mecanismos ante la presencia de animales violentos en los allanamientos, como luz cegadora o gas pimienta, sin embargo, pero "eso los vuelve más violentos", aseguró, mientras agregó que se va a realizar un informe “para dejar todo esto más que claro”.