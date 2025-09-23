Polémica en Chos Malal: vendía droga en plazas y seguirá en prisión domiciliaria

Un caso de narcotráfico en Chos Malal generó controversia luego de que la justicia resolviera otorgar prisión domiciliaria a un hombre acusado de vender drogas en espacios públicos, pese al pedido de la fiscalía de que quede detenido de manera preventiva.

La acusación

El fiscal jefe Fernando Fuentes formuló cargos contra J.E.T., acusado de vender cocaína tanto desde su vivienda en el barrio Don Bosco como en las plazas Don Bosco e Islas Malvinas, dos espacios públicos con fuerte presencia de niños y adolescentes.

Según la investigación, las maniobras se extendieron entre el 27 de agosto y el 18 de septiembre de 2025, período en el que el imputado habría fraccionado y vendido pequeñas dosis de cocaína. Personal de la Dirección Antinarcóticos detectó movimientos frecuentes en modalidad de “pasa manos”, tanto en la vereda de su domicilio como en bancos de las plazas.

En un procedimiento realizado en su domicilio, la policía secuestró 29 gramos de clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión con restos de la sustancia, cinco recortes de nylon de distintos colores para el fraccionamiento, más de $100.000 en efectivo, un teléfono celular de alta gama, comprimidos de clonazepam y una libreta con anotaciones.

Con estos elementos, la fiscalía lo acusó de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por haberse cometido en inmediaciones de lugares públicos de esparcimiento y actividades deportivas.

El pedido de prisión preventiva

En la audiencia, Fuentes solicitó cuatro meses de prisión preventiva, al considerar que era la única medida capaz de garantizar el proceso judicial y evitar riesgos de fuga. “Existen elementos de convicción suficientes respecto de la materialidad del hecho, de la calidad de autor del imputado y del peligro procesal”, argumentó el fiscal.

El juez de garantías Juan Pablo Balderrama aceptó la formulación de cargos pero no accedió al pedido de prisión preventiva. En su lugar, determinó que el imputado cumpla detención domiciliaria con rondines policiales sorpresivos, mientras avanza la investigación.

La decisión generó malestar en la fiscalía, que ya solicitó una revisión de la medida ante un tribunal de tres jueces, con el objetivo de que se revoque la domiciliaria y se disponga la prisión preventiva.