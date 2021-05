El hombre asesinado por el GEOP en el paraje Las Golondrinas tras disparar contra casas y vecinos de la zona habría sufrido un "brote psicótico", segpun dijo el jefe de la policía del Chubut, Miguel Gómez, quien explicó que durante el procedimiento el ciudadano estadounidense en un momento "vuelve a salir para atacar al personal y -en ese momento- el escudero policial lo abate con un disparo a la cabeza"

Al respecto, el ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, también brindó explicaciones sobe el proceder de la policía durante el allanamiento que terminó con la vida del ciudadano estadounidense residente en el Paraje Las Golondrinas.

En este marco, explicó que el hombre fue denunciado por estar realizando "disparos a civiles y agentes policiales, buscando atentar sobre la vida de las personas". Por lo que se procedió a pedir una orden de allanamiento para generar el secuestro de todas las armas y la detención del vecino.

"En la cordillera no tenemos GEOP. Por eso se tomó esa determinación, viajó hacía la zona de Las Golondrinas un escuadrón del GEOP. Hicieron la irrupción y se encontraron con la persona que abrió fuego contra ellos".

A partir de esta situación y de que el vecino estaba armado "allí no quedó otra alternativa que neutralizar estar amenaza, no solo contra personal policial sino contra terceros. Lamentablemente se dio este final, pero por suerte no tenemos ninguna persona herida", afirmó Massoni

"Cuando usted se encuentra ante un riesgo que no es potencial, sino que es real, se tiene que neutralizar. Y la forma que tuvieron fue esta (haciendo referencia al disparo en la cabeza)", explicó sobre el disparo en la cabeza que terminó con la vida del vecino de la zona.