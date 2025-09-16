El caso del joven gravemente herido en Plottier durante la madrugada de Navidad tuvo un giro este martes, cuando el tribunal homologó un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, declarando la responsabilidad penal de Facundo Santiago Guzmán por lesiones graves.

La audiencia contó con la participación de la asistente letrada Carolina Gutiérrez, del Ministerio Público Fiscal, y la víctima, quien manifestó que “no lo conozco; es algo que le pasó en el momento”, prestando conformidad para que el caso se resolviera mediante la vía del procedimiento abreviado.

Cómo ocurrió la agresión

El hecho se registró el 25 de diciembre de 2024, a la salida del boliche Animal, cuando Guzmán atacó a la víctima con una piedra y luego con patadas, provocándole lesiones de gravedad que requirieron traslado al Hospital Castro Rendón. Según el comisario inspector Franco Corzo, “cuando trata de reincorporarse, lo patea”, describiendo la violencia del ataque.

Conmoción en Plottier: denuncian envenenamiento de varios perros

La pelea se originó en un tumulto donde todos los involucrados estaban alcoholizados. Aunque inicialmente la investigación consideró tentativa de homicidio, la evidencia permitió recalificar la imputación a lesiones graves.

Medidas y restricciones

Hasta el momento de la audiencia, el acusado cumplía prisión domiciliaria, otorgada en febrero, y continuará bajo medidas restrictivas: no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima y deberá realizar comparendos diarios ante la dependencia policial más cercana.

El monto de la pena será definido en una audiencia posterior. La jueza Carina Álvarez valoró la aceptación de responsabilidad de Guzmán y la evidencia presentada, destacando que el procedimiento abreviado permitió agilizar la resolución del caso sin necesidad de un juicio común.