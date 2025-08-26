Plan provincial contra el narcotráfico: demolieron un punto de venta de drogas en San Martín de los Andes
Un inmueble utilizado como aguantadero y punto de venta de drogas fue demolido este martes en San Martín de los Andes en el marco del plan provincial de lucha contra el microtráfico.
Este martes, San Martín de los Andes fue escenario de un nuevo operativo contra el narcotráfico, con la demolición de un inmueble que funcionaba como aguantadero y punto de venta de drogas. La acción se enmarca en el plan provincial de lucha contra el microtráfico y representa la tercera demolición de estas características en la provincia, tras las realizadas en Neuquén capital y Centenario.
El gobernador Rolando Figueroa afirmó que esta política responde a una demanda social clara: «recuperar los espacios públicos y ponernos firmes en la lucha contra la droga». Subrayó que la estrategia no se limita a sancionar a quienes comercializan sustancias ilegales, sino que también contempla programas de acompañamiento para personas con consumos problemáticos, integrando tratamiento, trabajo social y asistencia a las familias.
Figueroa destacó que el plan provincial constituye un ejemplo a nivel nacional, donde la coordinación entre la ciudadanía, la justicia y la policía permite actuar de manera eficiente. «La lucha contra la droga está claramente puesta en marcha y no vamos a parar», agregó.
Seis meses de resultados
Desde la implementación del plan se lograron importantes decomisos y resultados operativos:
- 60 kilos de marihuana y 40 kilos de cocaína incautados.
- 42 armas de fuego, principalmente de grueso calibre, decomisadas.
- Aproximadamente 100.000.000 de pesos vinculados a actividades ilegales secuestrados.
- 30 vehículos y un inmueble decomisados, que serán reasignados para reforzar la lucha contra el narcotráfico.
- 100 personas imputadas, de las cuales 35 ya recibieron condena, con un promedio de 50 días entre acusación y sentencia.