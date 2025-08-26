Este martes, San Martín de los Andes fue escenario de un nuevo operativo contra el narcotráfico, con la demolición de un inmueble que funcionaba como aguantadero y punto de venta de drogas. La acción se enmarca en el plan provincial de lucha contra el microtráfico y representa la tercera demolición de estas características en la provincia, tras las realizadas en Neuquén capital y Centenario.

El gobernador Rolando Figueroa afirmó que esta política responde a una demanda social clara: «recuperar los espacios públicos y ponernos firmes en la lucha contra la droga». Subrayó que la estrategia no se limita a sancionar a quienes comercializan sustancias ilegales, sino que también contempla programas de acompañamiento para personas con consumos problemáticos, integrando tratamiento, trabajo social y asistencia a las familias.

Figueroa destacó que el plan provincial constituye un ejemplo a nivel nacional, donde la coordinación entre la ciudadanía, la justicia y la policía permite actuar de manera eficiente. «La lucha contra la droga está claramente puesta en marcha y no vamos a parar», agregó.

Seis meses de resultados

Desde la implementación del plan se lograron importantes decomisos y resultados operativos: