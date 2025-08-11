Una nueva audiencia se llevó a cabo en las últimas horas en el marco de los dos detenidos que asaltaron violentamente al dueño del frigorífico Dicasur, en la localidad de Trevelin, el pasado miércoles en horas de la mañana. Allí, lo golpearon y escaparon con dos celulares y alrededor de $ 5.000.000 en efectivo.

Tras un operativo cerrojo, cerca de las 11:40, personal del Puesto 627, ubicado sobre Ruta 259, y Mini comando AURE interceptaron a la camioneta en la que viajaban los sospechosos. Debajo del asiento delantero del vehículo hallaron una pistola. La víctima del robo los reconoció como sus agresores.

Uno de los imputados recuperó la libertad y se le impuso una prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas, en tanto que el segundo, investigado además del delito de tentativa de extorsión y lesiones, por el de robo agravado, quedó en prisión preventiva por sesenta días.

El abogado del imputado le solicitó este lunes al juez que modifique la prisión preventiva por un arresto domiciliario , argumentando que las condiciones de detención en el calabozo de la comisaría Primera de Esquel no eran adecuadas.

Allí, el letrado propuso que el imputado cumpliera el arresto domiciliario en una casa alquilada por sus familiares en Esquel. Sin embargo, la Fiscalía se opuso a la solicitud argumentando que el imputado estuvo alojado en el calabozo de contraventores de manera temporal, a la espera de que la defensa solicite la audiencia de revisión.

Una vez realizada esta audiencia, el plan era trasladarlo a la comisaría de Trevelin, la cual cuenta con las condiciones adecuadas para el cumplimiento de la medida.

Tras escuchar a ambas partes, el juez resolvió mantener la prisión preventiva. El magistrado ordenó que se le informe cuando se concrete el traslado a Trevelin, lo que sucederá en el transcurso del día.

En tanto, el defensor particular requirió una audiencia de revisión frente a otros dos jueces, la que se fijará en el plazo de 24 horas.

EL HECHO

El 6 de agosto a las 11:30 horas, aproximadamente, los dos imputados se presentaron en el frigorífico DICASUR. Una vez en el interior de la empresa, fueron recibidos por la víctima en su oficina, quien les abrió la puerta para mantener una reunión por temas comerciales.

Durante ese encuentro, uno de los imputados sacó un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, marca Bersa, con cargador colocado que tenía entre sus ropas sin la debida autorización legal, haciendo un ademán como cargándola, a los efectos de intimidar al damnificado. Ambos imputados increparon a la víctima exigiéndole de manera violenta la entrega de dinero, diciéndole que lo iban a matar a él y a su familia, que sabían dónde vivía y que tenía esposa e hijo.

Lo golpean entre ambos “con sus puños en el rostro y otras partes del cuerpo, ocasionándole lesiones visibles, tratándose de un traumatismo nasal con fractura múltiple de huesos con leve desplazamiento, que requiere cirugía para su recuperación”, indica la imputación de la Fiscalía.

Luego de agredirlo, el mismo imputado que portaba el arma de fuego agarró y se llevó dos teléfonos marca iPhone que estaban sobre el escritorio de la víctima. Luego de esto, se retiraron en camioneta, siendo aprehendidos al ingresar a Esquel, en el puesto de control policial ubicado sobre la ruta 259.