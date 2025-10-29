El pasado 9 de octubre, un jurado popular en Comodoro Rivadavia halló culpables a Joel Erick Vidal, Nicolás Borchuk y Ramiro Romero por un robo agravado, cometido contra tres menores de 14 años en una parada de colectivos de la ciudad.

En tanto, el martes 28 de octubre al mediodía se realizó la audiencia de cesura o imposición de pena en los tribunales de Comodoro Rivadavia.

Durante la audiencia, el fiscal Julio Puentes solicitó penas diferenciadas según el grado de participación de cada acusado:

7 años y 6 meses de prisión efectiva para Vidal, considerado el líder del grupo y quien portaba un arma blanca.

5 años de prisión efectiva para Romero, por su participación activa y antecedentes penales.

3 años en suspenso y reglas de conducta para Borchuk, por su menor intervención y ausencia de antecedentes.

El hecho fue calificado como “robo doblemente agravado con arma blanca y por ser cometido en poblado y en banda” en el caso de Vidal, y como “robo agravado en poblado y en banda” para los otros dos coimputados.

LOS ARGUMENTOS DEL FISCAL Y LAS DEFENSAS

Puentes destacó la gravedad del ataque, que ocurrió en marzo de 2024 en la parada de colectivos del barrio San Cayetano, cuando las víctimas, tres chicos de 14 años, fueron amenazadas con un cuchillo para robarles un celular y una tarjeta SUBE. El fiscal señaló como agravantes la violencia empleada, la pluralidad de víctimas, la nocturnidad y el hecho de que los acusados no actuaron por necesidad, sino por decisión.

Las defensas, en cambio, pidieron penas mínimas y rechazaron algunos agravantes. La abogada de Vidal, Vanesa Vera, sostuvo que el uso del arma “no puede valorarse dos veces” y que “no fue un hecho nocturno ni en una zona aislada”. Por su parte, los defensores de Romero y Borchuk pidieron penas condicionales, alegando su colaboración con la investigación y la falta de antecedentes.

Por su parte, la jueza técnica Daniela Arcuri resolvió mantener la prisión preventiva de Vidal hasta que la sentencia quede firme o por un plazo máximo de seis meses. La lectura de la pena final fue programada para el viernes 31 de octubre a las 12 horas.

EL VIOLENTO HECHO

El pasado 28 de marzo de 2024, siendo aproximadamente las 20:40 horas, cuando Nicolás Alexis Borchuk, Ramiro Antonio Romero y Joel Erick Vidal interceptaron, en la parada de colectivos ubicada en la intersección de Avenida Roca y calle Gustavo Bahamonde, del B° San Cayetano de esta ciudad, a tres menores y, previo a que Vidal esgrimiera un arma blanca tipo cuchillo, sustrajeron una tarjeta SUBE y un teléfono celular marca Motorola, modelo E6i, color gris metalizado, con funda de plástico color negro, retirándose todos seguidamente del lugar.

Las propias víctimas, en compañía del padre de uno de ellos, salieron en búsqueda de los sindicados, logrando interceptar y retener a Borchuk. En tanto, Romero fue detenido por personal del GRIM en la intersección de avenidas Roca y Lisandro de la Torre; por su parte, Vidal logró darse a la fuga. Personal policial, alertado del hecho por los propios aprehensores, se hizo presente en el sitio y, ante la sindicación de aquellos, procedió a la aprehensión de Borchuk y Romero.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR