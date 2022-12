La fiscal de Rawson, Florencia Gomez solicitó ante la jueza de garantías Karina Breckle, se otorgue la elevación a juicio de la investigación por el abuso sexual contra una menor.

De esta forma, apunta a “respetar el derecho de la víctima a un proceso justo y el derecho de esa niña a ser oída, evitando la impunidad de este tipo de delitos”.

Así se hizo tras una audiencia preliminar realizada el día lunes 5 de diciembre, que fuera presenciada por la víctima, quien fue acompañada por el Servicio de Asistencia a la Víctima de la ciudad de Rawson.

La fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, relato los hechos ocurridos en el invierno del año 2009, sin precisar día exacto, en horas de la madrugada, en la villa balnearia de Playa Unión.

De acuerdo con el relato, dos hombres, “sabiendo muy bien lo que hacían, conociendo la significación que su conducta poseía, abusaron sexualmente de la menor de 17 años de edad”.

“En circunstancias en la que la menor se apersonó a dicho domicilio invitada a una reunión de amigos, consumió un vaso con vino, minutos después, la menor pierde el control de su cuerpo sin perder la conciencia, y es conducida a una de las habitaciones en el segundo piso de la propiedad”, se describió.

Además, indicó que “aprovechándose de esa situación, primero L. L. y posteriormente L. R., ambos penetran a la menor vía vaginal, introduciendo su pene, ingresando a la habitación donde se encontraba la víctima sobre la cama y en un estado consiente, pero sin ninguna posibilidad de reacción y de poder consentir libremente la acción”.

La defensa Penal privada de L L no planteo oposiciones a la acusación Fiscal, según se indicó, aunque la defensa pública en cambio, planteo la prescripción del delito que se está imputando, atento al transcurso del tiempo, y la oposición de la elevación a Juicio de la investigación.

La Fiscal General Florencia Gomez, expresó que “Una niña víctima de abuso sexual, es un sujeto especialmente vulnerable a quien el Estado Argentino le debe obligatoriamente deberes especiales de protección. Su voz no pude ser neutralizada por la normativa interna, cuando la niña menoscabada en su dignidad, acude ante la autoridad para recibir una respuesta respecto a algo que le sucedió y no tuvo posibilidad de expresar. Las niñas víctimas, no siempre pueden hablar en los tiempos y formas que determina la justicia. El deber de investigar los hechos denunciados, la protección de los niños, los derechos que les asisten, existían al momento de la denuncia, en función los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino".