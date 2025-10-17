El pasado jueves 16 de octubre, un tribunal integrado por tres jueces técnicos y dos ciudadanos encontró penalmente responsable a Juan Emilio Llaipén, un expolicía de Esquel, por el delito de extorsión. El acusado fue hallado culpable de amenazar a un detenido para obligarlo a firmar la transferencia de su camioneta a un tercero.

Durante la audiencia en la que se dio a conocer el veredicto, el presidente del tribunal expuso los fundamentos que respaldaron la condena, rechazando los cuestionamientos presentados por la defensa, representada por Daniel Sandoval.

En tanto, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), la fiscal María Bottini calificó las objeciones planteadas al final del debate como una “emboscada procesal”, debido a que no se habían realizado planteos previos durante el juicio.

El tribunal basó su decisión en pruebas contundentes, entre ellas un video captado por cámaras de seguridad de la comisaría, donde se observa claramente a Llaipén exhibiendo su arma reglamentaria frente al detenido, lo cual fue interpretado como una amenaza directa. Además, se resaltó que la presencia de un arma dentro del pabellón de detenidos, así como el accionar intimidatorio del policía, constituye una infracción a los protocolos vigentes.

Se tomaron en cuenta también mensajes de texto entre Llaipén y el beneficiario de la transferencia del vehículo (formulario 08), donde se mencionaba la necesidad de infundir miedo a la víctima para forzar su consentimiento.

El tribunal destacó que Llaipén no tenía justificación alguna para ingresar a la zona de detenidos ni para entablar diálogo con la persona en situación vulnerable, quien además se encontraba detenida por primera vez en esa comisaría.

Por otro lado, el tribunal decidió absolverlo del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a que no se probó con suficiente evidencia cómo se habría cometido esa infracción. Sin embargo, aclaró que la condición de funcionario público de Llaipén y las irregularidades cometidas durante la extorsión serán consideradas como agravantes al momento de fijar la pena.

De esta manera, la Fiscalía solicitó una pena de 7 años y 6 meses de prisión, mientras que la defensa pidió que se imponga la pena mínima de 5 años, considerando atenuantes como la juventud del acusado, sus esfuerzos de reeducación y su rol familiar. No obstante, la sentencia definitiva se conocerá el próximo viernes 24 a las 13:00 horas.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR