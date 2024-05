A pocas horas de cumplirse una semana del brutal crimen de Gonzalo Guenchur, el adolescente de 17 años que fue asesinado cuando le robaron el celular mientras esperaba el colectivo para ir a la escuela, la familia cuestionó la "prematura" conclusión sobre el autor del crimen, un menor de 15 años que ya se fue de Comodoro Rivadavia junto a un familiar cercano, y solicitó una rueda de reconocimiento.

Mariam Khunle, abogada de la mamá de Gonzalo, confirmó tras constituirse como querellante en la causa, que “vamos a trabajar hasta el final a los efectos de que la mamá se quede con la tranquilidad de la autoría del hecho. En esto estamos trabajando”, aseguró.

En diálogo con Seta TV, adelantó que se incorporará próximamente nuevo material probatorio, ya que “consideramos que la identificación del autor no está todavía comprobada".

Detuvieron al presunto asesino de Gonzalo Guenchur a pocas cuadras donde ocurrió el crimen

Y aclaró que todo el material fílmico al que se tuvo acceso "da una certeza total sin lugar a dudas del hecho, pero no así de la identificación de la persona como tal”, afirmó.

Sobre la nueva prueba a incorporar a la causa por la muerte del estudiante de 17 años, dijo que "podría llevarnos a una aproximación contundente sobre la autoría del hecho. La idea es que no tenga duda sobre la autoría del hecho. El registro fílmico es fundamental ya que ofrece la prueba más contundente".

"Para nosotros es fundamental que las personas que tuvieron contacto con el autor del hecho confirmen que el menor sindicado sea el verdadero autor del hecho", dijo sobre el planteo de que se realice una prueba de reconocimiento por parte de los testigos.

Brutal crimen en Comodoro: el relato del hombre que llevó a Gonzalo a una clínica para intentar salvarlo

“Consideramos que la causa no está cerrada, si bien no hay dudas del hecho delictivo, lo que no nos deja conforme es que haya pruebas que confirmen que este es el autor”, concluyó.