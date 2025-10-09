El Ministerio de Seguridad de la Nación pidió la captura nacional e internacional de David Gustavo Morales Huamani y Manuel David Villaverde Rodríguez, sospechosos de haber participado en el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Pinos Guevara, quien ordenó activar las alertas en todo el país y ante Interpol.

Morales Huamani, de nacionalidad peruana y nacido en 1988, está señalado como uno de los sospechosos principales. Villaverde Rodríguez, también peruano, nació en 1980 y fue identificado en la misma causa.

La decisión judicial busca evitar cualquier intento de fuga, ya que no se descarta que ambos puedan haberse desplazado fuera del país.

Según una de las detenidas en la causa, Celeste González Guerrero, los crímenes estarían vinculados al robo de 30 kilos de cocaína pertenecientes a un narco apodado “El Duro”. En su declaración ante el fiscal Carlos Arribas, la mujer contó que su pareja, Miguel Villanueva Silva, fue uno de los autores materiales de los asesinatos y relató con crudeza cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con su testimonio, las víctimas fueron torturadas y asesinadas dentro de la casa que ella compartía con Villanueva en Florencio Varela. Brenda habría sido la primera en morir, seguida por Morena y, finalmente, Lara, la menor del grupo.

La investigación avanza con varios detenidos y nuevas pruebas que apuntan a una trama vinculada al narcotráfico. Mientras tanto, la Policía Federal y la Interpol continúan la búsqueda internacional de Morales Huamani y Villaverde Rodríguez, quienes podrían haber abandonado el país.

LOS RESULTADOS DE LA AUTOPSIA

Las jóvenes habían sido torturadas antes de morir, con signos de violencia extrema, heridas cortantes, golpes y mutilaciones.

En el caso de Lara Gutiérrez (15 años):

• Le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de su muerte.

• Le cortaron parte de la oreja izquierda.

• Presentaba un corte profundo en el cuello que habría seccionado la arteria carótida.

• Tenía quemaduras en las falanges de los dedos (posiblemente provocadas mientras estaba con vida).

En Brenda del Castillo (20 años):

• Tenía fractura de cráneo y un aplastamiento facial masivo.

• Recibió heridas punzocortantes en el cuello.

• Tras su muerte, los agresores abrieron el abdomen con un corte transversal de lado a lado.

En Morena Verdi (20 años):

• Presentaba golpes en el rostro.

• Tenía luxación cervical (desplazamiento de vértebras cervicales).

• Los peritos estiman que los homicidios se habrían cometido entre las 3 y las 6 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, poco después de que las jóvenes fueron vistas por última vez.

• Se utilizó ensañamiento: las lesiones muestran un aumento deliberado del sufrimiento, con múltiples heridas y mutilaciones que van más allá de lo necesario para cometer el asesinato.

• En el caso de Brenda, el corte abdominal fue aplicado post mortem, según los informes preliminares.