Bajo el lema “No nos dejen solos”, los padres de los nenes que denunciaron abuso por parte del profeso de música del Jardín 406 de Comodoro Rivadavia, convocan a la comunidad a participar de una nueva marcha que se realizará este viernes 18, desde las 20 horas. Exigen justicia y la detención del profesor de música.

Jessica Godoy, mamá de una de los nenes y la primera en radicar la denuncia, pidió que la marcha sea “multitudinaria”. "Solicitamos en la medida que se pueda que no lleven niños porque esto les afecta muchísimo, están muy sensibles y no queremos exponerlos más. Es una carga muy pesada para nosotros así que me imagino lo que debe ser para un niño ver la cara de este pedófilo”, explicó a ADNSUR.

"Dijo que es inocente, puede ocurrir que en algunos niños el abuso sea intrafamiliar", afirmó el abogado del profesor del jardín 406

La mujer lamentó que a más de una semana de lo sucedido, no se haya dado intervención con asistencia psicológica a las víctimas ni a los padres.

“Necesitamos asistencia psicológica urgente para los niños y los padres porque esto nos desbordó y no sabemos cómo llevar las situación. Son demasiadas las formas en que los nenes se manifiestan, crisis, y llantos. Yo no se como manejar la situación con mi hija, no tengo las herramientas y la mayoría de los padres estamos así".

Asimismo, precisó que desde fiscalía se dispuso de dos psicólogas “pero atendieron a ciertos padres y en realidad tendría que ser para todos los padres que tuvieron contacto con este tipo”.

Arcioni sobre los abusos en el Jardín 406: "Hay que ponerse en la piel de los papás, exijo la prisión preventiva"

Si bien algunos padres han realizado consultas particulares de psicólogos, Godoy explico "no quieren agarrar los casos" por la complejidad de los mismos y porque en Comodoro no hay psicólogos especializados en abuso infantil.

“Dicen que es imposible, que los casos son para largo y está complicado para agarrarlos, deberían ser profesionales en el área”, lamentó y pidió que desde el Estado se arbitren los medios para que se pueda lograr la contención tan necesaria.