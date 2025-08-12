Pesca ilegal en la Patagonia: decomisan más de 25 truchas en un solo operativo

Un operativo de control en el sur de la provincia de Neuquén terminó con el decomiso de 27 truchas y múltiples infracciones a la Ley Provincial N° 2539, que regula la actividad pesquera. La intervención fue llevada a cabo de forma conjunta por la Dirección Provincial de Fauna y la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, con el objetivo de preservar la fauna ictícola.

La información fue confirmada por autoridades provinciales, señalando que los patrullajes incluyeron rutas y embalses de Piedra del Águila y Alicurá, donde se detectaron diferentes incumplimientos de la normativa vigente.

Durante los controles, se labraron 12 actas de infracción por pesca nocturna, uso de masa y carnada prohibida, además de la captura de un número de ejemplares superior al permitido. Los inspectores también secuestraron los elementos utilizados para la pesca ilegal.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos se realizan de manera periódica para garantizar el cumplimiento de la legislación y evitar el deterioro de los recursos naturales. La pesca nocturna y el uso de carnadas prohibidas son prácticas que impactan negativamente en el equilibrio del ecosistema.

Además del decomiso de las truchas, se iniciaron las actuaciones correspondientes contra los infractores, quienes podrían enfrentar sanciones económicas y la inhabilitación para realizar actividades de pesca en la provincia.