La tranquilidad de la zona de chacras de Centenario se vio alterada en la tarde del jueves cuando un patrullero de la Brigada de Investigaciones de la Zona Periferia II fue recibido a los tiros. Según se indicó, fueron al menos seis disparos los que impactaron contra el móvil policial, y de milagro ninguno de los efectivos resultó herido.

El hecho se produjo en el final de la avenida Cavalli, en un sector de chacras, donde los uniformados cumplían tareas investigativas. Desde una vivienda cercana, dos personas abrieron fuego contra el patrullero, obligando a los policías a pedir refuerzos y dar inicio a un operativo cerrojo en la zona.

Persecución y detenciones

Con el apoyo de móviles de la Comisaría 52 y de Seguridad Metropolitana, se desplegó una intensa persecución. Los sospechosos, un menor de edad y un joven, huyeron a pie cruzando la Ruta 7 e intentando esconderse en otra chacra. Sin embargo, fueron reducidos y trasladados bajo custodia.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron dos armas de fuego, una calibre 9 mm y otra calibre .45, que habrían sido utilizadas en la balacera contra el móvil policial. Las mismas quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidas a peritajes.

Investigación en curso

El hecho fue calificado como de alta gravedad, ya que puso en riesgo la vida de los efectivos policiales. La investigación busca determinar las circunstancias que originaron el ataque y la posible vinculación de los detenidos con otros hechos delictivos en la zona de chacras de Centenario.

Mientras tanto, los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía de turno, que deberá definir su situación procesal en las próximas horas.