El domingo del Día de la Madre terminó en pesadilla para una familia cipoleña, que fue perseguida y atacada por un conductor violento mientras regresaba de disfrutar la jornada en la costa. La víctima, una mujer que manejaba un Renault Logan, viajaba junto a su esposo y sus dos hijos menores cuando fueron acosados desde la Ruta 22, a la altura de Isla Jordán, hasta la rotonda de Pacheco, donde se desató una violenta pelea.

El agresor conducía un Fiat Cronos y, según testigos, realizaba maniobras peligrosas mientras sus ocupantes consumían bebidas alcohólicas. “Se les cruzó en la rotonda y los obligó a detenerse sobre la calzada. Bajó del auto y comenzó a golpear al acompañante del Logan, mientras la familia intentaba defenderse”, indicó Vilma Ríos, responsable de Tránsito de Cipolletti.

“Intentaron escapar, pero nos siguieron”

Según la denuncia, el hecho comenzó alrededor de las 19:30, cuando la familia circulaba por Ruta 22 y Julio Salto. El conductor del Cronos, visiblemente alterado, los persiguió de manera intimidante hasta alcanzarlos en la rotonda de Pacheco, donde descendió furioso. “Nos venían gritando y haciendo señas. Cuando se bajó, empezó a golpear el auto y me pegó en la cara. Mis hijos estaban en el asiento de atrás, gritando”, relató el hombre agredido en su declaración.

Los testigos aseguraron que la situación fue caótica: “volaban piñas para todos lados”, en medio del tránsito y bajo la mirada de otros automovilistas que regresaban de los balnearios.

Lesiones y daños en el vehículo

Tras la agresión, el padre de familia fue asistido por personal médico dentro de una ambulancia y presentó lesiones en el rostro provocadas por los golpes de puño. Además, la Policía constató daños en la puerta del lado del conductor, que recibió patadas del atacante durante el episodio.

El agresor escapó por el barrio Costa Norte, por lo que se inició una persecución policial sin éxito. “Se ha irradiado una alerta para su localización y demora a fin de notificarlo por la causa iniciada con intervención de la fiscalía de turno”, explicó Ríos.

Investigación y causas judiciales

La Fiscalía de Cipolletti ya tomó intervención y la causa quedó caratulada como lesiones y daños, aunque no se descarta que se amplíe a amenazas y atentado contra la seguridad vial. El gabinete de Criminalística realizó pericias en el lugar, donde se levantaron restos de vidrio y huellas de los vehículos involucrados.

Las autoridades trabajan para identificar plenamente al conductor del Fiat Cronos, cuya patente y características del vehículo fueron aportadas por la familia agredida y por varios testigos presenciales.