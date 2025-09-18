La coordinación entre el sistema de cámaras de videovigilancia y el rápido despliegue policial permitió este miércoles la detención de tres hombres en General Roca, luego de una intensa persecución vehicular y a pie. En el procedimiento se secuestró un equipo de comunicación tipo HT que operaba en frecuencia policial, elemento que quedó bajo peritaje.

El inicio de la persecución

Todo comenzó cuando una operadora de RN Emergencias 911 detectó a través de las cámaras de seguridad a un hombre conocido en el ambiente delictivo caminando en la intersección de Río Negro y Guatemala. La alerta fue transmitida de inmediato a la Unidad 31 de la Policía provincial.

Pocos minutos después, un efectivo confirmó que el sospechoso había subido a un Volkswagen Fox gris con vidrios polarizados. El vehículo fue seguido por las cámaras mientras circulaba por diversas calles: Río Negro, Nicaragua, Mendoza, Libertador, Evita y Maipú.

La huida terminó cuando los ocupantes descendieron del vehículo y lo abandonaron para escapar a pie. La persecución finalizó en calles Tránsito Toledo y Pasaje O’Higgins, donde personal policial logró reducir a uno de los sospechosos. Minutos después, con apoyo de otras unidades, se concretó la detención de los tres hombres.

Operativo conjunto y hallazgos

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), de la Unidad 21, del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, junto con la fiscal de turno.

Los aprehendidos no presentaban pedidos judiciales vigentes en el sistema de bases de datos. Sin embargo, quedaron a disposición de la Justicia y serán imputados por atentado y resistencia a la autoridad.

El elemento más llamativo hallado en la requisa fue un equipo de comunicación con frecuencia policial, considerado de especial interés para la investigación. La fiscalía dispuso su secuestro y posterior peritaje para determinar de qué manera fue obtenido y utilizado.