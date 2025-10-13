El pasado sábado 11 de octubre, una fuerte explosión sacudió un desarmadero no habilitado ubicado en el sector de Kilómetro 17, en Comodoro Rivadavia, dejando a un joven gravemente herido y generando una rápida movilización de equipos de emergencia.

El lugar, utilizado de manera irregular para almacenar y manipular chatarra metálica, acumulaba autos, camiones y camionetas sin contar con la debida autorización municipal.

Como consecuencia del estallido, el joven perdió una mano y sufrió graves heridas en el rostro. En tanto, permanece internado en estado delicado en el Hospital Regional.

Tras el incidente, Defensa Civil, el Área de Explosivos de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y personal de Inspección Municipal trabajaron en el lugar para contener la situación y evaluar los posibles riesgos para las viviendas cercanas.

La hipótesis preliminar apunta a que la detonación podría haberse originado por la presencia de una granada u otro artefacto explosivo similar entre los materiales almacenados, aunque los peritos aún investigan para confirmar si se trata de material bélico en desuso o de un residuo accidental.

Los expertos en explosivos realizan peritajes para determinar si se trató de material bélico en desuso o de un componente accidental dentro de la chatarra. La encargada del predio indicó que el joven manipulaba bolsas con metales variados cuando se produjo la detonación.

Por ahora, no se confirmó si el artefacto explosivo estaba oculto intencionadamente o si es un residuo de alguna actividad militar previa, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho.

