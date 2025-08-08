En las primeras horas de la madrugada de este viernes, se registró un incidente de alta peligrosidad en el barrio Las Flores de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo a la información obtenida por ADNSUR, el hecho ocurrió pasadas las 04.00 horas sobre la calle Islas Malvinas Norte al 900, cuando un vehículo Volkswagen Fox impactó contra un nicho de gas domiciliario, ocasionando una abundante pérdida de gas.

Las fuerzas policiales actuaron rápidamente para evitar una posible tragedia, evacuando a los residentes del lugar y controlando la escena hasta la llegada de técnicos especializados.

VIOLENTO CHOQUE Y PÉRDIDA DE GAS

Desde la Comisaría Seccional Cuarta informaron que, tras recibir un llamado urgente desde la Comisaría Seccional Segunda, la policía se dirigió al lugar señalado. Según el reporte, un Volkswagen Fox de color blanco había colisionado contra un nicho de gas natural domiciliario, causando daños.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo estaba abandonado, sin ocupantes, y que aún se producía una pérdida considerable de gas. Ante el riesgo inminente de explotación o intoxicación, se dispuso de forma inmediata el desalojo preventivo de los habitantes de la vivienda y de las casas aledañas, asegurando la zona para preservar la seguridad pública.

Minutos después, llegaron al lugar los técnicos de la empresa Camuzzi, responsables del servicio de gas en la ciudad. Su intervención fue crucial para realizar el corte de suministro y detener la fuga. Gracias a esta rápida coordinación entre la policía y la empresa proveedor local, se logró evitar un accidente mayor.

Afortunadamente, no se registraron víctimas ni heridos producto del incidente, lo que subraya la importancia del operativo preventivo en una situación de emergencia.

VEHÍCULO SECUESTRADO Y BÚSQUEDA DEL PELIGROSO CONDUCTOR

El Volkswagen Fox abandonado fue secuestrado y puesto a disposición de la Unidad Fiscal 1 para la investigación correspondiente. Hasta el momento, el propietario del vehículo no se presentó en el lugar ni ha sido localizado por la policía.

Posteriormente se realizó una consulta en el sistema nacional SIFCOP, determinándose que el automóvil no registra impedimentos legales ni causas pendientes, lo que agrega un misterio en cuanto a la identidad y motivos del conductor que protagonizó el choque y luego huyó del sitio.

Asimismo, se alertó a todas las comisarías de la provincia para intentar dar con el responsable, aunque el resultado de la búsqueda hasta el momento ha sido negativo.

Este hecho pone de manifiesto la potencial peligrosidad de acciones irresponsables al volante y de la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito. Chocar contra un nicho de gas puede desencadenar consecuencias catastróficas, como explosiones, incendios o intoxicaciones masivas, poniendo en riesgo la vida de vecinos y de quienes transitan por la zona.