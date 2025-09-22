Una insólita situación se registró días atrás en la localidad de Villa Carmela, en Tucumán, y generó gran conmoción en toda la provincia. Mientras una familia vivía momentos de gran tristeza, velando a un joven de 22 años que todos creían muerto, este apareció como si nada por la puerta.

El hecho ocurrió mientras se realizaba la ceremonia, que transcurría en un clima de dolor y luto, y de pronto la puerta de la casa —donde se estaba velando el cuerpo— se abrió y un muchacho ingresó diciendo: “Estoy vivo”.

El impacto fue inmediato: los familiares y amigos estallaron en gritos, llantos y espanto, confundidos totalmente por lo que sus ojos estaban viendo, según publica Cadena 3.

Es así que se dieron cuenta de que el cuerpo que estaban velando finalmente no era el de su familiar.

POR QUÉ CREYERON QUE HABÍA MUERTO

Todo comenzó cuando un joven fue arrollado por un camión de caña en las cercanías de la localidad. El cuerpo quedó sin identificación y fue reconocido erróneamente por la madre del joven que “revivió”, quien creyó que se trataba de su hijo. Con esa identificación se dio inicio al velorio.

El joven “resucitado” explicó que había salido de su casa para consumir drogas en la localidad de Alderetes, a unos 42 minutos de su ciudad de origen, y desconocía el accidente que había ocurrido horas antes.

El confuso episodio expuso la dura realidad que atraviesan muchas familias que enfrentan las adicciones en jóvenes. María Laura García, vecina y referente comunitaria, explicó: “Es la realidad que viven las madres de los jóvenes que son adictos. Se van de la casa asegurando que van a hacer un trámite y no regresan más. Uno nunca sabe lo que les puede pasar o si están vivos. Es un drama”.

El incidente dejó a la familia en estado de shock, entre la incredulidad y el alivio de ver con vida al hijo, mientras el verdadero misterio continúa. El cuerpo que permanece en la morgue aún no ha sido identificado, y las autoridades siguen investigando para determinar la identidad del joven que realmente falleció en el accidente.

La comunidad de Villa Carmela todavía comenta el episodio, entre asombro y alivio, recordando que detrás de la historia que parecía un milagro se esconde un drama mucho más complejo sobre adicciones, accidentes y errores de identificación que cambian la vida de todos los involucrados.