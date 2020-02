RAWSON (ADNSUR) - Luego de que mas de 100 adolescentes protagonizaran en Chubut una pelea convocada por redes sociales en Trelew, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, explicó que se trabaja junto al Procurador y la jefa de los Fiscales en Trelew en la identificación de los participantes e instigadores de las peleas. Habrá reuniones de padres y se iniciarán causas penales contra los adultos involucrados.

Massoni valoró la presencia permanente de la Policía del Chubut y –en especial- a la Agencia de Seguridad Vial en la cobertura de las Fiestas Populares y el compromiso y responsabilidad de cada uno de sus integrantes. Se comenzará a aplicar tecnología a través de radares para fortalecer la prevención.

En su paso por Buenos Aires, el ministro explicó que se interiorizó en un dispositivo a través del cual se establece un alcoholímetro en relación con el motor del vehículo. Es decir, si se registra un mínimo de alcohol, el vehículo no puede arrancar. Este sistema se le va a exigir a las empresas de transportes en la provincia.

Peleas callejeras : “Habrá una fuerte presencia policial en las plazas, reuniones con los padres y causas penales para los adultos”

“Hemos verificado sitios y redes sociales que convocan a ‘peleas en Trelew’ que involucran a grupos amplios de adolescentes y las mujeres tienen un rol protagónico en la instigación. Se exacerban los ánimos y surgen peleas entre distintos bandos. Esto puede comenzar como un juego y puede convertirse en una fatalidad. Somos testigos del trágico caso con Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Es un tema que nos ocupa y –en tal sentido- desde la Unidad Regional de Trelew disponemos de una importante presencia policial junto a la Guardia Urbana y Protección de Derechos. Pero, un día tal vez no alcancemos a estar en el lugar y puede ocurrir una fatalidad”, alertó Massoni.

“Ya me puse en contacto con el Procurador Jorge Miquelarena y con la jefa de Fiscales de Trelew, Silvia Pereira, para que la División de Investigaciones identifique a los participantes de las peleas y a quienes participan por internet y las redes sociales. De inmediato, se convocará a los padres de los menores en el corto plazo. A los adultos, se les iniciará una causa penal porque este accionar es delictual. No es un juego, no vamos a esperar fatalidades Habrá una fuerte presencia policial con los Grupos Especiales en las plazas y en los espacios públicos. Seremos contundentes contras las peleas”, afirmó el titular de la cartera de Seguridad provincial.

Corte de fibra óptica

En relación con el corte de fibra óptica que afectó las comunicaciones en el Valle, el funcionario provincial precisó que: “A la medianoche, el comisario general Paulino Gómez (Director de Seguridad) me informó sobre el corte de fibra óptica y se activó –rápidamente- el Protocolo. Se recorrió la zona y no se reportaron ilícitos o tentativas de robos por la presencia policial inmediata en los sitios de custodia. A lo largo de este tiempo, trabajamos con las empresas y las Fuerzas Federales porque se trata de un ‘delito federal’. Hubo una mínima incidencia de hechos en los últimos cortes”.

Se incautaron 300 dosis de cocaína en Trelew

En vinculación con un importante procedimiento de drogas, Massoni explicó que: “se comenzó una investigación hace 3 meses en una causa de ‘narcomenudeo’ que no son menores y tienen una alta carga de violencia. La tarea de la División de Drogas y el GEOP fue sobresaliente porque incautaron una importante de cantidad de cocaína y se detuvo a un hombre de 32 años”.

Reunión del Consejo Federal de Seguridad en Tucumán

Tanto el ministro Massoni como el comisario general Miguel Gómez (jefe de Policía) participaron la semana pasada de la convocatoria del Consejo Federal de Seguridad en Tucumán. En tal sentido, el funcionario provincial destacó que “fue muy importante porque participaron los 24 Ministerios se Seguridad del país. Percibimos un interés en el proyecto de la ‘Agencia Antinarcóticos’ que pretendemos conformar en la provincia, que incluye una Escuela para una formación específica. También, despertó atención la Unidad Económica para este tipo de delitos. En los próximos días, me voy a reunir en la embajada de EEUU con el representante de la DEA (Drug Enforcement Administration- Administración para el cumplimiento de Leyes sobre Drogas) para establecer convenios eficaces contra el narcotráfico que es uno de los objetivos centrales de esta administración”, finalizó Massoni.