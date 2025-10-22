El pasado 27 de junio de 2024, una violenta discusión entre una joven y su pareja terminó de la peor manera. La pelea ocurrió en plena calle, en el barrio Las Polinesias, cerca de la localidad cordobesa de Mendiolaza, y generó preocupación inmediata entre los vecinos. Según se supo, los gritos y la tensión alarmaron a la familia de la joven, que pidió ayuda a quienes estaban cerca para que llamaran a la Policía.

En medio del caos, Antonio Quinteros, padre de la joven, salió de su casa con un cuchillo en la mano y con el objetivo de defender a su hija (se conoció que previamente hubo hechos de violencia de género). De esta manera, se enfrentó con el hombre y lo apuñaló en el pecho. Rápidamente Luna murió por la grave herida recibida.

Esta secuencia de hechos marcó el inicio de un proceso judicial complejo, donde se debatieron los límites entre la defensa familiar, la violencia previa y la reacción ante una situación extrema.

Torturado hasta la muerte: a 49 años del salvaje crimen del abogado de Trelew, Mario Abel Amaya

EL JUICIO Y LAS PENAS SOLICITADAS

Las partes del proceso judicial propusieron diferentes calificaciones para lo ocurrido. El fiscal solicitó una condena por homicidio con exceso en la legítima defensa de otra persona, con una pena de 4 años. La querella, que representaba a la familia de Luna, pidió 14 años por homicidio simple. Por su parte, la defensa argumentó que Quinteros actuó en un estado de emoción violenta, alterado por la situación que presenciaba.

Una vecina, testigo en el juicio, habló a favor de Quinteros y aseguró que era una buena persona, incluso dispuesta a volver a contratarlo.

Alerta en Córdoba: sospechan que personas en situación de calle comen gatos para sobrevivir

La jueza del caso se inclinó por la figura de homicidio con exceso en la defensa de su hija, y le impuso una condena de 3 años y medio de prisión. Como Quinteros ya lleva 1 año y 4 meses detenido, podría obtener la libertad condicional en menos de un año.

¿Cómo detectar situaciones de violencia de género?

La violencia de género puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo:

Violencia física: golpes, patadas, empujones, etc.

Violencia emocional: insultos, humillaciones, amenazas, etc.

Violencia sexual: agresiones sexuales, acoso, etc.

Violencia económica: control sobre los recursos financieros, privación de la libertad económica, etc.

Algunos signos que pueden indicar violencia de género incluyen:

Cambios en el comportamiento o estado de ánimo de la víctima.

Lesiones físicas inexplicables o recurrentes.

Dificultad para tomar decisiones o actuar de manera independiente.

Aislamiento social o falta de contacto con amigos, familiares e instituciones.

Cambios en la apariencia o higiene personal.

¿Qué hacer en caso de detectar una situación de violencia de género?

Si sospechas que alguien está experimentando violencia de género, es importante actuar con sensibilidad y cuidado.

23 gendarmes quedaron detenidos por exigir hasta $600.000 a camioneros para transitar una famosa ruta

Escuchá a la víctima sin juzgarla y confiá en su relato.

Ofrecé apoyo emocional y práctico, como por ejemplo ayudarla a encontrar recursos o servicios que puedan llegar a ella y asistirla.

Concurrí vos mismo a un servicio de apoyo institucional (organismos de la Red Interinstitucional Local—Oficinas de Género, comisaría de la Mujer, hospital, SAVD).

¿Cuándo y quiénes pueden denunciar?

La denuncia es crucial en situaciones de violencia de género porque permite evaluar riesgos, activar medidas de protección y asistencia para las víctimas. Al denunciar, se pueden interrumpir los ciclos de violencia y evitar casos extremos como el femicidio.

Pueden denunciar:

La víctima misma.

Un familiar, amigo o vecino de la víctima.

Un profesional que haya tenido contacto con la víctima, como un médico o un trabajador social.

Cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.

La denuncia puede hacerse en:

Comisarías de la Mujer.

Fiscalía.

Llegar a la víctima es difícil, ya que la misma está atrapada en un ciclo de violencia, negándose muchas veces a la ayuda. En estos casos resulta fundamental dar aviso a los organismos de apoyo para diseñar una estrategia de acercamiento y un plan colaborativo de auxilio.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR