La Comisaría Tercera de Trelew intervino el pasado lunes luego de las 19 horas tras un llamado que alertaba sobre una riña en la vía pública en la intersección de Corrientes y Ecuador, un hecho que derivó en la detención de dos mujeres y el secuestro de un arma de fuego ilegal.

INCIDENTE Y DETENCIONES EN TRELEW

Según el informe policial, el episodio comenzó cuando se recibió un llamado reportando una disputa violenta entre un grupo de siete personas, en su mayoría mujeres, que estaban agrediéndose.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron la presencia de una mujer de 29 años que intentaba huir rápidamente con un menor en brazos. Durante la intervención, se logró detectar que la joven portaba un revólver calibre 3,57 milímetros, el cual estaba oculto.

Lo llamativo del caso es que el arma tenía borrados tanto la marca como el número de serie, acción que se interpreta como un intento de dificultar su rastreo. El revólver, además, contaba con cinco cartuchos, lo que sumó gravedad a la situación debido al riesgo que implicaba su porte ilegal.

Ante este escenario, la mujer fue inmediatamente detenida bajo la imputación de infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que regula delitos relacionados con la tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Fue puesta a disposición de la oficina judicial local y del Ministerio Público Fiscal para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar su situación procesal.

TENÍA PEDIDO DE CAPTURA Y TERMINÓ DETENIDA

En simultáneo, la Policía demostró eficacia al demorar a una segunda mujer de 36 años que se encontraba en el mismo lugar y se resistió al accionar policial.

Al verificar sus antecedentes, se constató que poseía un pedido de captura vigente por un delito contra la propiedad en la localidad de Caleta Olivia, lo que profundiza la gravedad del episodio y la vinculación con casos penales anteriores.

Trelew: la policía intervino por una pelea en la calle y demoró a un joven ebrio con heridas en la cara

Un joven de 22 años fue demorado el pasado sábado por la Policía en el barrio INTA de la ciudad de Trelew, tras protagonizar un episodio de violencia en la vía pública. El hecho ocurrió cerca de las 11:40 de la mañana, en la intersección de las calles Gaiman, Gastre y Trevelin.

Según el informe oficial, personal policial realizaba tareas de patrullaje por la zona cuando observó a un individuo de pie en medio de la calle realizando gestos desafiantes hacia un grupo de personas que se encontraba frente a una vivienda.

Al acercarse, los efectivos constataron que el joven se encontraba en estado de ebriedad, profiriendo insultos y provocaciones al grupo e incitándolos a pelear. Además, portaba un arma blanca, la cual arrojó al notar la presencia policial.

El joven presentaba manchas de sangre en el rostro y en parte de sus prendas. Manifestó haber tenido una pelea previa con uno de los integrantes del grupo. Las personas involucradas aseguraron que el sujeto pasó por el lugar insultándolos sin motivo e intentando iniciar una confrontación.