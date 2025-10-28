La pequeña comunidad de Loncopué quedó conmocionada tras conocerse la identidad del hombre asesinado en la madrugada del lunes 27 de octubre. La víctima fue identificada como Franco Arón Morel, de 34 años, quien murió poco después de recibir una herida con arma blanca en la zona de la ingle.

El ataque ocurrió en la esquina de Gobernador Rodríguez y Cacique Purrán, cuando Morel caminaba junto a un amigo y se cruzó con otro vecino, con quien mantenía conflictos previos. La discusión derivó en una pelea que terminó de forma fatal.

A pesar de los intentos por asistirlo y trasladarlo al hospital local, Morel falleció minutos después a causa de la hemorragia provocada por la lesión.

El fiscal del caso, Marcelo Jofré, ordenó la autopsia del cuerpo en el Cuerpo Médico Forense de Neuquén, con el objetivo de precisar las causas y circunstancias del fallecimiento.

Dolor en la comunidad y mensaje del municipio

La noticia del crimen generó consternación entre los vecinos y en la Municipalidad de Loncopué, que emitió un comunicado expresando su pesar. El intendente Daniel Soto y su equipo publicaron un mensaje en la página de Ceremonial y Protocolo, acompañando a la familia Zúñiga Morel, ya que la madre del fallecido, Edith, trabaja en el municipio.

“A nuestra compañera municipal, su madre Edith, y a sus amigos, elevamos una oración por el eterno descanso de Franco. Que la luz de ‘Caco’ ilumine eternamente los corazones de quienes lo conocieron”, expresa el mensaje.

Vecinos y allegados también compartieron palabras de despedida en redes sociales:

“Descansa en paz, compadre, quedaron muchas cosas por hacer”; “Cuida desde allá arriba a tu pequeño”; “Me quedo con los buenos momentos compartidos, pariente. Q.E.P.D.”

El avance de la investigación y la detención del sospechoso

El comisario inspector Eduardo Sierralta confirmó que el presunto autor del crimen fue detenido, tras una serie de testimonios y registros de cámaras de seguridad que lo vinculan directamente con el hecho. Se trata de un joven de 25 años, oriundo de Loncopué, que habría mantenido una enemistad previa con la víctima.

“Ambos eran vecinos y aparentemente tenían diferencias personales. En virtud de eso, dirimieron sus conflictos de manera violenta”, explicó Sierralta.

En el lugar del crimen, la Policía secuestró el cuchillo utilizado en el ataque, mientras que el acusado presentaba heridas en el abdomen y fue trasladado al hospital de Zapala. Tras recibir el alta médica, quedó bajo custodia y detenido por disposición del fiscal Jofré.

El testigo clave y las próximas medidas

El amigo de la víctima, que intentó asistirlo en el lugar, fue demorado inicialmente por negarse a declarar y presentar signos de intoxicación, según indicó la Policía. Sin embargo, horas más tarde brindó su testimonio, que complicó la situación del detenido y permitió reconstruir la secuencia de la pelea.

El fiscal Jofré solicitó audiencia de formulación de cargos, prevista para las próximas horas, y continúa recolectando pruebas y peritajes forenses que permitirán establecer con precisión cómo se produjo el ataque y qué rol cumplió cada involucrado.