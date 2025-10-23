La búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales, a 12 días de la desaparición, ha abierto distintas hipótesis en medio de la incertidumbre que la rodea. La pareja salió de Comodoro Rivadavia hacia Camarones la mañana del sábado 11 de octubre. Nunca llegaron. La camioneta en que viajaban fue hallada sin sus ocupantes y con todas sus pertenencias dentro, en inmediaciones del Cañadón Visser, en cercanías del Área Natural Protegida Rocas Coloradas.

“Las rocas blandas favorecen la formación de conductos o cuevas que pueden ser peligrosos para cualquier persona, en especial si no se conoce el terreno”, advirtió el geólogo Nicolás Foix en diálogo con Actualidad 2.0.

La hipótesis no es lejana en relación con la búsqueda de la pareja. “En realidad, todo el área es muy similar, desde Caleta Córdova hacia el norte. Acá, en Comodoro, está un poco más disimulado porque ya está hecha la estructura de la ciudad. Pero esos sumideros son terrenos que parecen fuertes, aunque son muy frágiles”, explicó Martín Pérez, guía turístico de Salvaje 4x4, en diálogo con ADNSUR este jueves.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Luego explicó que “los sumideros son estas perforaciones que se hacen en la tierra, que vienen a ser la huella hídrica, donde se va drenando el agua. Entonces, lo que pasa con esto: uno tiene que ser muy observador; pasar muy cerca puede significar que se derrumbe, como puede ser que no, pero lo que sí sabemos es que por dentro de los sumideros nosotros podemos estar observando una serie de cerritos agrupados y quizá es como si fuera una cáscara, y por dentro son todas cavernas”.

“Nosotros antes lo vivíamos mucho cuando vivíamos en Rocas Coloradas, que no había camino consolidado. Entonces, alguno de los compañeros que nos acompañaba se bajaba y nos indicaba por dónde ir pisando las ruedas, porque sabíamos que se desmoronaban. O sea, esto ya es de siempre”, agregó.

“Llorá, dale, llorá”: se filtró el crudo video de la brutal paliza que recibió un joven en Comodoro

El referente destacó la importancia de conocer sobre los sumideros: “Si vos buscas señal, te vas a la parte superior, a mayor altura. Eso sería lo más lógico. A mí me ha pasado en Rocas Coloradas haber tenido algún problema mecánico, y sí, busco la señal en los lugares más altos, y lo he logrado. Pero es así: la geomorfología de la tierra son todas materias arcillosas, también el grumo arenoso; así que es todo el sistema de este lugar, que no es solamente Rocas Coloradas, sino Comodoro mismo, y, bueno, en la zona allá de Puerto Visser”.

“Estaba cerrada y empantanada”: la hipótesis de por qué la pareja desaparecida abandonó la camioneta

En este sentido, señaló que ha colaborado dando a conocer esta información a la gente que se encuentra trabajando en la zona en la búsqueda de la pareja. “Muchos de los que hoy están haciendo la cuadrícula no sabían; hay mucha gente que está aprendiendo. Yo he estado con gente, por ejemplo, del Ejército, algunos que estaban a cargo, y ellos no conocían el terreno. O sea, hay gente que viene de afuera a trabajar acá y tiene que empezar a conocer”.

“Yo me imagino que, con todo esto en lo que están trabajando en el lugar, ya un poco se han amoldado a lo que van viendo y se van dando cuenta”. Encontraron la camioneta de la pareja desaparecida en Comodoro, pero el misterio sigue

Finalmente, Pérez reiteró la importancia de que la comunidad en general pueda conocer esta información para evitar cualquier complicación en la zona. “Después empieza Visser, y todos esos caminos para allá son hechos por los pescadores que van en 4x4. O sea, es muy alocado tomarse esos caminos; desde que uno comienza a tomarlos se da cuenta de que tienen obstáculos. Y eso, bueno, nosotros porque vamos en 4x4 no hay problema. Pero para la gente que no sabe, que no sabe de técnicas de manejo, que no conoce el terreno, es difícil”.

La búsqueda de Pedro y Juana continúa con la participación de fuerzas provinciales, bomberos voluntarios, Ejército y equipos especializados, mientras la comunidad de Comodoro Rivadavia sigue expectante ante un caso que conmueve a toda la región.