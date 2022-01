Este jueves, Juntos por el Cambio pedirá el juicio político y la destitución de la jueza penal de Chubut Mariel Suárez por besarse con el condenado Cristian Omar "Mai" Bustos en la penitenciaría donde fue trasladado tras recibir una condena a perpetua por el homicidio del policía Tito Roberts.

“El de Suárez es un perfil de jueza que carece de objetividad y deja de manifiesto el mal accionar utilizando su propio cargo para cuestiones personales. Por mas que diga que no besó al preso las imágenes son claras en su acercamiento. Y sus declaraciones la dejan expuestas negando lo que vio todo el país. Una jueza no puede entrar a una penitenciaria y estar a los besos y a los abrazos con un preso”, sostuvo Torres, quien impulsa esa iniciativa.

El pedido de juicio político se presentará en el Consejo de la Magistratura de Chubut y llevará la firma de Torres y de Paula Cardozo, integrante del organismo en representación de la gente. Cardozo integra el Consejo desde diciembre cuando fue electa por la boleta de Juntos por el Cambio.

La defensora de Bustos dijo que sabía del encuentro con la jueza y adelantó que apelará la perpetua

El planteo de jury se sumará a la sumario que desde la semana pasada tramita el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia tras el informe de oficio que presentó la jefatura de la Policía de la provincia, detalló Infobae

La jueza Suárez y el condenado Bustos

Suárez es jueza penal de Comodoro Rivadavia desde 2009 y el jueves de la semana pasada fue denunciada porque en una vista al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew de quedó filmada mientras se besaba con Cristian Omar “Mai” Bustos, un preso condenado en diciembre a prisión perpetua por el crimen del policía Leonardo Tito Roberts, en un proceso que integró Suárez. Bustos fue condenado a prisión perpetua y Suárez votó por una pena menor.

En las imágenes también se ve que él le toca el pelo, se sacan selfies y toman mate en el piso.

"Yo no dije que era inocente, pero lo condené a una pena menor", dijo la jueza Suarez sobre Mai Bustos

“No tengo una relación sentimental con esa persona. Es una relación de tipo profesional posterior a la sentencia. Estábamos tomando mate, sí. Le llevé comida. Pero en ningún momento nos besamos”, señaló la jueza y aseguró que visitó al detenido en calidad de “investigadora” por su interés de escribir en un libro la historia de Bustos, aún no escrito pero ya titulado “Los cuatro de Corcovado”.

“Se me ocurrió a partir del contacto que tuve con la causa realizar un libro cuando me desvinculé del caso. Para poder tomar contacto con su vida, su historia, su versión de los hechos, que yo entendí creíble en el debate. No tengo una relación sentimental. Es la segunda vez que lo veía. Teníamos que mantener mucha privacidad por la índole de lo que estábamos hablando”, agregó.

El libro por el cual la jueza Mariel Suárez asegura haber visitado al preso "Mai" Bustos

El senador nacional Ignacio Torres

Desde Juntos por el Cambio entienden que cometió mal desempeño de sus funciones. “Tuvo el único pronunciamiento a favor de Bustos cuando el resto de los colegas la condenaron a perpetua. No podemos probar si hubo relación previa al fallo pero si que tiene un perfil que preocupa porque justificó el asesinato de un policía diciendo que va a escribir un libro contando su historia”, dijo Torres.

El pedido de juicio político se agrega al sumario administrativo que ya se tramita. La jefatura de Policía, de quien depende el instituto de Trelew en el que Bustos está detenido, denunció de oficio el caso por “conductas inadecuadas” de parte de Suárez en su visita a Bustos.

El Superior Tribunal de Chubut ya abrió el sumario cuya investigación quedó a cargo de la jueza de la Cámara Penal de Puerto Madryn Flavia Fabiana Trincheri quien ya cuenta con el sumario oficial y los videos. En su investigación la magistrada puede pedir más prueba, pedir que declaren testigos. Luego debe decidir si avanza en la acusación y si lo hace debe citar a Suárez a dar explicaciones. Tras ese paso queda en condiciones de dictaminar si desestima la denuncia o si entiende que hay elementos para acusarla y pasar el caso al STJ para que tome la decisión final de enviar a juicio político.

Homicidio de Tito Roberts: condenaron a cadena perpetua a "Mai" Bustos

Con información de Infobae