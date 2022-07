Una joven grabó el momento en que un chico recibió una brutal golpiza por los patovicas de un boliche llamado "Morocco", ubicado en la Costanera de CABA

La víctima es Dante Berri, quien publicó las imágenes en sus redes sociales. Según su testimonio, todo comenzó por no tener "la cintita del VIP", por lo que lo agarraron del cinturón, lo sacaron para afuera y lo golpearon entre tres miembros de la seguridad del lugar.

"Me dijeron que yo estaba molestando al personal del VIP. No sé si se habrán confundido con otro. Yo le hablaba y estaba como ido, como si tuviera alguna sustancia encima", explicó Dante y agregó que "me pegaron en la nunca, en la espalda...", sostuvo.

La víctima aseguró haber sufrido daños materiales, además de los físicos, pero también psicológicos. Los patovicas le rompieron la mandíbula, y tuvieron que operarlo para colocarle tornillos y ahora estará un mes sin poder hablar.