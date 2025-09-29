Patagonia: olvidaron una olla en el fuego y terminaron en el hospital

Un incendio en una vivienda del barrio San Lorenzo de Neuquén movilizó a bomberos y personal de salud en la madrugada de este lunes. El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, en una casa de mampostería de dos plantas ubicada en Rafael Vázquez y Casimiro Gómez.

El comisario José Rivas, jefe de Bomberos de la Policía, detalló que en la casa se encontraban el padre, la madre y dos hijos, quienes debieron ser trasladados al hospital por principio de intoxicación por inhalación de humo.

El origen del fuego

Según el relato de Rivas, el incendio se inició cuando la propietaria dejó una olla con aceite y comida en una hornalla encendida y se fue a dormir. Al despertarse, la familia advirtió la presencia de humo en toda la vivienda y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

El fuego se concentró en la zona de la cocina, aunque el humo se propagó por el resto de las habitaciones y el baño, afectando además parte del techo.

Personal del SIEN asistió a las cuatro personas y las trasladó al hospital Heller de forma preventiva. Afortunadamente, tras la atención médica fueron dados de alta en el transcurso de la mañana, sin que se registraran lesiones graves.

Otro incendio en la Toma 7 de Mayo

El comisario informó, además, que en un hecho separado se registró otro incendio en una casilla de la Toma 7 de Mayo. En este caso no había moradores en el interior al momento del siniestro, aunque se registraron daños materiales.

Vecinos confirmaron que la vivienda no estaba habitada. Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar las llamas y evitar la propagación a estructuras cercanas.