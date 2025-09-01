Un episodio de alto riesgo vial se registró en General Roca, cuando un ex agente del Servicio Penitenciario fue detenido tras provocar un choque en completo estado de ebriedad. El hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando el hombre regresaba de la zona de Isla 32, en cercanías del río Negro.

Según informaron fuentes municipales, el conductor circulaba en zigzag, intentando pasar a otros vehículos y poniendo en riesgo a los demás conductores. Operarios del área de Tránsito que realizaban controles preventivos lograron interceptarlo y detectaron su evidente estado de ebriedad.

Durante el procedimiento, el hombre se resistió a cumplir con la prueba de alcoholemia, negándose a soplar correctamente en varias oportunidades. Tras reiteradas advertencias sobre las sanciones más severas que enfrentaría de no hacerlo, finalmente accedió. El test arrojó un resultado de 2,29 g/l de alcohol en sangre, más de cuatro veces lo permitido en provincias donde rige un límite y prohibido totalmente en General Roca, donde se aplica la Ordenanza 5020/23 de Alcohol Cero al Volante.

Actitud hostil y detención preventiva

No conforme con la situación, el ex guardiacárcel adoptó una postura agresiva con el personal de Tránsito e intentó resistirse al procedimiento. Ante esta conducta, fue demorado por la policía y trasladado de manera preventiva. Horas más tarde recuperó la libertad, pero su vehículo quedó secuestrado.

La normativa vigente en General Roca establece que conducir con cualquier grado de alcohol en sangre constituye una falta grave, sancionada con multas de 1.000 a 3.000 USAM, equivalentes a entre $1.000.000 y $3.000.000 según la tarifaria actual. Además, prevé la suspensión de la licencia de conducir.

Desde el municipio recordaron que “el consumo de alcohol, incluso en pequeñas cantidades, aumenta el riesgo de siniestros viales. Conducir bajo intoxicación alcohólica pone en peligro no solo al conductor, sino a todos los usuarios de la vía pública”.

