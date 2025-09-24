En General Roca, una joven de 19 años fue condenada a dos años y ocho meses de prisión efectiva por un hecho ocurrido el pasado 5 de mayo frente a la avícola de Paso Córdoba, donde abandonó y empujó a su hija de 2 años hacia la ruta provincial 6.

La sentencia se dictó en el marco de un procedimiento abreviado pleno, con la homologación del juez de juicio, el reconocimiento de responsabilidad de la imputada y el aval de la defensora de menores en representación de la víctima.

Los hechos y la investigación

El Ministerio Público Fiscal había formulado cargos en mayo por “haber agredido a su propia hija de 2 años, dejándola sola y empujándola hacia la ruta cuando ambas transitaban por la banquina”. A raíz de la gravedad del hecho, la mujer quedó en prisión preventiva, situación que se mantuvo hasta la audiencia en la que se dictó la condena.

Durante la audiencia, la fiscal detalló la evidencia reunida: el acta de procedimiento de la Comisaría 48 de General Mosconi, las historias clínicas del hospital local, la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), un certificado médico sobre las heridas de la niña, informes sociales, un reporte de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), pericias forenses y testimonios de quienes auxiliaron a la menor.

Posturas de las partes

La defensora de menores respaldó el pedido de la fiscalía, remarcando que “en representación de la niña acompañamos el pedido de la fiscalía y sostenemos las medidas de protección de sus derechos, cuestión que se vería garantizada y reforzada por el período que la imputada cumpla su condena”.

El defensor penal público de la acusada, por su parte, destacó que el acuerdo tuvo en cuenta el contexto social y la edad de la imputada, y señaló que “es una persona joven, de 19 años; acordamos teniendo perspectiva de género y creemos que es necesario que la pena sea efectiva”.

La condena

Tras consultar a la imputada, quien reconoció el hecho, la calificación legal y la pena acordada, el magistrado resolvió homologar el acuerdo. La joven comenzó a cumplir la condena de manera inmediata.

La pena se fijó por los delitos de “abandono de persona agravado por el vínculo en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo”, aplicando los artículos 106, 107, 89, 92, 80 inciso 1°, 55 y 45 del Código Penal.

En todo momento, tanto en la audiencia de formulación de cargos como en la de sentencia, se garantizó la preservación de la identidad de la víctima, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa nacional de protección integral de la niñez.