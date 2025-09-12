En un operativo de prevención y control ambiental en la zona de La Angostura, efectivos policiales y personal de Parques Nacionales secuestraron armas largas, municiones, cuchillos y equipos de comunicación a ocupantes de un vehículo que violaban la legislación vigente sobre la protección de la fauna silvestre.

Hallazgo y secuestro de elementos

El procedimiento se desarrolló como parte de los controles rutinarios en el Parque Nacional Nahuel Huapi, con el objetivo de prevenir la caza ilegal y proteger la biodiversidad del área natural protegida. Durante la inspección, los agentes detectaron que los ocupantes del rodado portaban una carabina Remington calibre .308, un fusil Marlin calibre .308, miras telescópicas y municiones, además de cuchillos y equipos de comunicación.

El secuestro fue preventivo, para permitir la verificación de la documentación de los elementos y del vehículo, y garantizar la correcta actuación administrativa y judicial.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Intervención de Parques Nacionales

Una vez constatada la legalidad de las armas, intervino personal de Parques Nacionales, que confirmó que los ocupantes estaban infringiendo la Ley N.º 22.351 y la Ley N.º 25.675, normas que protegen la fauna silvestre y regulan la caza en Argentina.

Se labraron las actas correspondientes, y todas las armas y equipos quedaron a disposición de la Intendencia de Parques Nacionales, mientras continúa el seguimiento del caso y se evalúan las responsabilidades legales de los implicados.